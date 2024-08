Le nombre croissant d'absences scolaires dues à la maladie chez les enfants augmente de façon notable.

On a découvert que les travailleurs des garderies ont pris plus de 30 jours de maladie par an en moyenne, soit une augmentation d'environ 30 % par rapport à la moyenne des jours d'absence pour maladie dans tous les secteurs entre 2021 et 2023. Les problèmes de santé mentale étaient particulièrement fréquents chez ces travailleurs. Les experts s'inquiètent de la difficulté à fournir des soins adéquats et appellent à une collaboration entre les gouvernements fédéral et étatique pour trouver une solution.

En conséquence, de nombreuses garderies en Allemagne sont prises dans un "cycle négatif", a averti Anette Stein, experte de la Fondation Bertelsmann. Ce cycle s'aggrave à mesure que les spécialistes s'en vont, ce qui augmente la charge de travail des employés restants. L'éducation et les soins de haute qualité pour les jeunes enfants deviennent difficiles dans de nombreuses régions. Une loi fédérale et étatique est nécessaire pour permettre le remplacement temporaire par du personnel qualifié pendant les absences.

L'analyse des données des compagnies d'assurance maladie a révélé que les maladies psychologiques ont augmenté de manière significative dans le secteur des garderies depuis 2021 et dépassent largement la moyenne de tous les secteurs. L'année dernière, les raisons psychologiques étaient la deuxième cause la plus fréquente d'absence pour maladie chez les employés des garderies, après les infections respiratoires.

Selon l'analyse, le taux de maladie - la proportion de jours d'absence pour maladie par rapport à tous les jours de travail prévus - était également élevé dans le secteur des garderies. En 2023, le taux de maladie était d'environ 8 %, ce qui est considerably plus élevé que la moyenne du secteur de 6 %.

Plus de 97 000 employés à temps plein nécessaires pour les remplacements

La Fondation, en collaboration avec le Forum des Experts, une coalition d'employés et d'experts des garderies, a encouragé la mise en place d'un système de remplacement fiable. Les gouvernements fédéral et étatique doivent collaborer pour établir des normes communes pour le remplacement par du personnel qualifié en cas d'absence. Pour remplacer le nombre actuel d'absences, environ 97 000 employés à temps plein seraient nécessaires dans tout le pays.

Cependant, dans l'Est de l'Allemagne, un soulagement potentiel pourrait venir de la réaffectation des spécialistes pédagogiques pour remplacer les employés absents, car il y a une baisse des inscriptions des enfants dans les garderies, a proposé la Fondation et le Forum des Experts. Dans ces cas, les États membres doivent créer la législation nécessaire pour maintenir l'emploi de ces spécialistes.

En revanche, dans les régions où il y a des pénuries de personnel, la Fondation et le Forum des Experts recommandent de ne pas gonfler le ratio de personnel en comptant des employés peu qualifiés. Cette question est particulièrement préoccupante dans les États fédéraux de l'ouest, où son impact est en constante augmentation.

Compte tenu des taux élevés d'absentéisme des travailleurs des garderies et des défis auxquels est confrontée la fourniture de garderies de qualité, il est urgent de mettre en place un système de remplacement fiable. Les gouvernements fédéral et étatique doivent collaborer pour établir des procédures normalisées pour le remplacement temporaire des employés absents par du personnel qualifié.

