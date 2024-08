Le Noah Lyles-NBA joueurs de bœuf expliqué

L'an dernier, aux championnats du monde, Lyles a remporté les épreuves du 100 mètres et du 200 mètres - un doublé qu'il essaie de réaliser aux Jeux olympiques jeudi soir après avoir remporté le 100 m dimanche - et n'a pas été timide pour comparer ses réalisations à celles de ses homologues de basket-ball professionnels aux États-Unis.

Lorsqu'il s'est adressé aux journalistes lors des championnats du monde à Budapest, Lyles a été interrogé sur ce qu'il souhaitait faire pour l'athlétisme et ce qu'il aimerait voir pour améliorer la popularité de ce sport.

Lyles a déclaré que les médailles qu'il remporte étaient la première étape pour sensibiliser le public à l'athlétisme et qu'il voulait voir plus d'anciens champions du monde présents aux compétitions de haut niveau. Et puis il a pris un tournant pour critiquer la NBA.

"Vous savez, ce qui me dérange le plus, c'est que je dois regarder les Finales NBA et qu'ils ont 'champion du monde' sur leur tête. Champion du monde de quoi ? Des États-Unis ? Ne vous méprenez pas, j'aime les États-Unis - parfois - mais ce n'est pas le monde", a déclaré Lyles.

"Nous sommes le monde. Nous avons presque tous les pays ici qui se battent, qui s'épanouissent, qui montrent leur drapeau pour montrer qu'ils sont représentés. Il n'y a pas de drapeaux dans la NBA."

La remarque de Lyles a mis le doigt sur quelque chose que les fans de sport du reste du monde se moquent souvent de la culture sportive américaine. Dans presque tous les sports majeurs américains, le champion de la ligue est considéré comme le champion du monde, même si ces équipes ne jouent qu contre d'autres franchises basées aux États-Unis ou au Canada.

Mais la culture sportive distincte des États-Unis signifie que les quatre grands sports américains - football, basket-ball, baseball et hockey - sont largement supérieurs aux ligues nationales de ces sports dans d'autres pays. La plupart des meilleurs joueurs du monde dans ces sports finissent par jouer pour des équipes américaines, ce qui justifie donc la prétention au titre de champion du monde : cas d'école, les six derniers MVP de la NBA sont nés à l'étranger.

La remarque de Lyles n'a pas été bien accueillie par les joueurs américains de la NBA qu'il avait appelés.

Le double champion NBA et MVP 2014 Kevin Durant, qui a également été nommé MVP des Finales à deux reprises au cours de sa carrière prestigieuse, a pris la tête.

"Quelqu'un aide ce frère", a-t-il écrit sur Instagram en réponse à un post d'ESPN.

Le quadruple champion NBA Draymond Green s'est également impliqué, écrivant sur Instagram "Quand être intelligent tourne mal" avec l'emoji de la gifle sur le front. Devin Booker, qui joue pour l'équipe des États-Unis lors de ces Jeux olympiques et les Phoenix Suns, a simplement publié un emoji de gifle sur le front.

Alors si Lyles finit par remporter le doublé 100 m-200 m, ne vous attendez pas à ce que très

