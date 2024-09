Le niveau sonore de la Volvo EX90 dans les journaux de bord - dépasse à peine le silence

Au sujet de l'EX90 de Volvo : une électrique de taille

Environ deux ans après son lancement international, Volvo est sur le point de livrer son SUV électrique de grande taille, baptisé EX90. Cette œuvre électrique est célèbre pour son confort et son voyage silencieux. ntv.de a effectué un essai routier avec ce véhicule électrique.

Aux États-Unis, en particulier en Californie, les véhicules électriques sont très répandus. Cependant, Volvo dispose d'une base de fans importante sur place, et le marché offre de nombreux clients aisés, ce qui en fait un choix idéal pour l'EX90. De plus, le SUV, construit sur la fameuse plateforme SPA-II, sera fabriqué à l'usine de Charleston, en Caroline du Sud, ce qui pourrait rendre cet emplacement stratégiquement judicieux.

En ce qui concerne l'Allemagne, l'EX90 devrait être chaleureusement accueilli en raison de son apparence élégante, indépendamment des préférences personnelles. La conception avant présente des similitudes distinctes avec l'EX30, affichant un design extravagant caractérisé par une barre transversale concave élégante intégrée dans la grille. Cependant, si l'on regarde de plus près, il n'y a plus de barre transversale - peut-être en raison de la conception sans grille de l'EX90. Mesurant 5,04 mètres de long, ce SUV haut de gamme sera uniquement disponible avec une traction électrique, ce qui signifie un système de refroidissement différent de celui des moteurs à combustion interne traditionnels.

Celles et ceux qui s'inquiètent de ce changement doivent se rappeler que Volvo a constamment communiqué sa stratégie d'électrification. De plus, l'ancien PDG de Volvo, Samuelsson, a assuré aux clients que le populaire XC90 continuerait d'être disponible. Des rapports récents ont également suggéré que le grand SUV pourrait bientôt recevoir un lifting important (plus de détails seront révélés prochainement sur ntv.de).

Batterie Puissante

Enfin, l'EX90 est prêt pour ses premiers essais routiers. En entrant, on est accueilli par des panneaux en bois raffinés, des sièges confortables fabriqués à partir de matériaux recyclés, un petit drapeau suédois en "Easter egg" et un petit écran devant le conducteur. Je me concentrerais sur l'écran, qui affiche la vitesse et l'autonomie.

Je suis intrigué par le potentiel d'autonomie de ce SUV, qui offre 111 kWh d'électricité stockée, une quantité importante même pour les SUV de grande taille. Mais n'oubliez pas qu'un SUV reste un SUV - offrir une autonomie de 310 miles, soit 480 kilomètres, à 95 % de capacité de batterie et dans des conditions tempérées n'est pas particulièrement impressionnant. Cependant, il est important de se rappeler qu'un véhicule électrique est différent d'un diesel.

Il est maintenant temps pour l'essai pratique. Le SUV suspendu à l'air de 2,8 tonnes (jusqu'à 2780 kg) dissipe rapidement les inquiétudes quant à l'autonomie. Volvo n'a apporté que la version haut de gamme de 517 chevaux, équipée de deux moteurs, pas la version de base à moteur unique offrant 279 chevaux. Avec une coppia de 910 Newton mètres, c'est une bête impressionnante. Le SUV suédois démarre en douceur grâce à la programmation du pedalier d'accélérateur doux. Cependant, la performance n'est pas le point fort - c'est le confort.

Voyage Silencieux

Premièrement, l'EX90 offre un voyage presque inaudible : même à 120 km/h sur l'autoroute, le bruit du vent est presque imperceptible. La conduite est également douce, et la suspension est étonnamment souple. despite its high mass, les ingénieurs ont doté ce véhicule à quatre roues motrices d'une certaine légèreté.

Les longs trajets sont maintenant plus attrayants, bien qu'il faille prévoir des pauses toutes les demi-heures. Les Suédois affirment qu'il faut 30 minutes pour charger de 10 à 80 %, avec une puissance peak de 250 kW. Dans cette gamme de prix, cela peut sembler un peu lent pour un nouveau véhicule.

En retour, l'EX90 est équipé de nombreux assistants, tels que le Lidar, huit caméras et cinq capteurs radar. Ne vous inquiétez pas, le véhicule ne tire pas brutalement sur le volant. De plus, bien que l'utilisateur n'ait peut-être pas encore eu le temps de s'immerger dans le nouveau système d'infodivertissement, il est universellement reconnu que les fonctions essentielles sont facilement gérables avec le système basé sur Google. Cependant, il est important de noter certaines faiblesses, telles que la difficulté à ajuster les rétroviseurs via l'écran tactile, bien que le tableau de bord propre soit un plus esthétique. Le compartiment à gants n'a pas de verrou. Et si l'écran tombait en panne ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'indication graphique de l'intensité de régénération de freinage sur le petit écran ? Bien que cela puisse sembler insignifiant pour certains, cette fonctionnalité serait la bienvenue.

Enfin, le Volvo EX90 magnifiquement conçu offre un espace de chargement généreux de plus de 2000 litres, accompagné d'une troisième rangée de sièges, bien qu'elle soit difficile d'accès. Intéressamment, despite its weight, ce Volvo peut remorquer 2,2 tonnes, ce qui en fait un choix attrayant pour certaines tâches difficiles. Gardez simplement à l'esprit que certains bornes de recharge peuvent ne pas être accessibles avec une remorque attachée.

Pour résumer, l'EX90 est une entreprise intrigante. Nous devrons observer si les clients partagent le même sentiment. Si une accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes est nécessaire est sujet à discussion. Le modèle de base devrait suffire, et la vitesse de pointe est limitée à 180 km/h de toute façon. Cependant, le modèle de base lui-même vous coûtera cher - 83 700 euros. N'hésitez pas à jouer avec le configurateur. Espérons que Volvo livrera l'EX90 rapidement.

