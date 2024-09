- Le niveau persistant de plaintes concernant la protection des données demeure considérable

Les griefs concernant la protection des données dans la Rhénanie-Palatinat restent à un niveau élevé. Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information, Dieter Kugelmann, a enregistré un total de 822 plaintes en 2023, en baisse par rapport aux 1107 enregistrées l'année précédente. Cependant, au cours des six premiers mois de 2024, un nombre stupéfiant de 538 plaintes ont été enregistrées, a révélé Kugelmann lors d'un événement à Mayence.

Il semble y avoir un certain niveau de stabilisation à ces chiffres élevés de plaintes suite à la forte augmentation pendant la période de COVID-19. Cette tendance pourrait suggérer que la protection des données devient un enjeu de plus en plus important pour les individus. Pas moins de 678 violations de données ont été signalées à Kugelmann en 2023, en baisse par rapport aux 715 incidents en 2022 et aux 406 signalés pendant les six premiers mois de cette année.

Kugelmann signale une forte augmentation des demandes de conseils de son bureau. L'intelligence artificielle (IA) est un sujet important dans ces consultations, bien qu'elle ne soit pas encore un thème courant dans les plaintes. Kugelmann est confiant que cela changera avec le temps.

Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information, Kugelmann, attribue le nombre élevé de plaintes à une prise de conscience et une vigilance accrues en matière de protection des données. La commission s'est activement attaquée à ces préoccupations, en fournissant des conseils et une assistance aux individus et aux organisations.

Lire aussi: