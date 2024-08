- Le niveau le plus élevé d'incendie de forêt prévu en Saxe du Nord

La sécheresse et la chaleur augmentent actuellement le risque d'incendies de forêt dans la Saxe. Mercredi, le niveau d'alerte 5, le plus élevé, sera atteint dans les régions nord de l'État, selon une prévision du Service météorologique allemand (DWD) et de l'agence forestière de Saxe. Mardi, le niveau d'alerte 4 était déjà en vigueur dans les parties nord de l'État. À partir de jeudi soir, le DWD prévoit des averses et des orages, ce qui devrait améliorer la situation.

La Saxe a cinq niveaux de danger d'incendie de forêt. Le niveau 1 indique un danger très faible, tandis que le niveau 5 indique un danger très élevé. During levels 4 and 5, it is recommended to avoid the affected forest areas. Those who are still in the woods must not leave the main paths. The districts can impose additional restrictions.

Le Service météorologique allemand (DWD) et l'agence forestière de Saxe ont émis conjointement une prévision, indiquant que le niveau d'alerte 5, indiquant un danger d'incendie de forêt très élevé, sera atteint dans les régions nord de la Saxe mercredi. Despite the upcoming showers and thunderstorms starting from Thursday night, as predicted by the DWD, individuals are advised to avoid forest areas during levels 4 and 5, and if still present, they should not leave the main paths to minimize the risk.

Lire aussi: