Le niveau d'eau de l'Amazone est le plus bas depuis 1902.

Le Rio Negro, bien qu'il soit un simple ruisseau comparé à l'Amazone, reste un cours d'eau important en soi. Cependant, en raison d'une période de sécheresse persistante, son niveau d'eau a considérablement diminué – atteignant un niveau record. Le deuxième plus grand affluent de l'Amazone au Brésil a vu son niveau d'eau atteindre son niveau le plus bas en 122 ans, selon les données collectées par le Service géologique du Brésil (SGB). À Manaus, capitale de l'État amazonien du Brésil, le Rio Negro a atteint un niveau record de 12,66 mètres, selon les rapports du SGB.

Des images du port de Manaus montrent des parties du fleuve complètement sèches en raison de la sécheresse sévère. Selon les prévisions du SGB, la situation pourrait empirer dans les jours à venir.

Les moyens de subsistance en danger

Les habitants vivant le long du fleuve sont durement touchés. De nombreux habitants dépendent des bateaux pour les transports, mais les niveaux d'eau peu profonds ont laissé de nombreux navires échoués, rendant difficile le transport des denrées essentielles comme l'eau, la nourriture et les médicaments vers les communautés. "Si mon bateau est coincé ici, je perds mon revenu", a déclaré le capitaine de bateau Raimundo Filho au portail d'informations "G1".

Plus d'un tiers du Brésil, principalement la région amazonienne, est touché par une sécheresse extrême, selon le Centre national de surveillance des catastrophes naturelles (CEMADEN). Il s'agit de la pire sécheresse que la région ait connue depuis le début de la collecte systématique de données en 1950 et elle est liée à des phénomènes météorologiques tels que El Niño et le changement climatique.

Selon le coordinateur national du système d'alerte hydrologique du SGB, Artur Matos, la région amazonienne a connu une série d'événements climatiques extrêmes ces dernières années. "Les années 2021 et 2022 ont été marquées par des inondations graves, et les années 2023 et 2024 par des sécheresses intenses", a-t-il déclaré. "Cela indique que de tels événements sont de plus en plus fréquents."

La sécheresse extrême actuelle qui affecte plus d'un tiers du Brésil, principalement la région amazonienne, est liée à des phénomènes météorologiques tels que El Niño et le changement climatique. La période de sécheresse en cours a eu un impact considérable sur le Rio Negro touché par El Niño, entraînant une baisse record du niveau d'eau sur plus d'un siècle.

Lire aussi: