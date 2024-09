Le niveau de l'Elbe devrait augmenter en Basse-Saxe ce week-end

Après les importantes précipitations et inondations en République tchèque et en Pologne, les experts prévoient des niveaux d'eau plus élevés sur l'Elbe en Basse-Saxe dans les jours à venir. La vague de crues actuelle touchant la Saxe devrait entraîner une forte augmentation des niveaux d'eau sur l'Elbe moyen en Basse-Saxe d'ici la fin de cette semaine, selon le Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- et Naturschutz (NLWKN) à Lüneburg. Bien qu'une grande inondation comme celles de 2002, 2006 ou 2013 ne soit pas prévue selon les prévisions actuelles du Centre de prévision des crues de l'Elbe à Magdebourg, les conditions pour les niveaux d'eau anticipés sont actuellement favorables. Les niveaux d'eau sur la section de l'Elbe en Basse-Saxe sont actuellement relativement bas, et les experts s'attendent à ce que les précipitations diminuent et qu'il n'y aura pas d'apports significatifs des affluents de l'Elbe.

19:19 "La vague de crues est encore en train de se former" : Le Brandebourg se prépare aux inondationsEn Brandebourg, certaines régions le long de l'Oder sont attendues en alerte maximale pour les inondations cette semaine. Le niveau d'alerte 1 pourrait être déclenché à Ratzdorf, Eisenhüttenstadt et Francfort (Oder) à partir de mercredi ou jeudi. "La vague de crues est encore en train de se former", déclare un porte-parole de l'Office de l'environnement (LfU). Les niveaux d'eau augmentent rapidement, avec le niveau d'alerte le plus élevé, le niveau 4, attendu au poste de Ratzdorf dimanche. Les comtés se préparent à une situation critique d'inondations, avec des digues prévues pour prévenir les inondations et les dommages. Une équipe de crise se réunira à Francfort (Oder) mardi.

18:52 Tusk condamne le pillage - Fonds d'aide promisLe Premier ministre polonais Donald Tusk a promis des fonds d'aide d'un milliard de zlotys (environ 240 millions d'euros) pour les victimes des inondations dans le sud-ouest du pays. Il a annoncé cela lors d'une réunion de crise à Wrocław (Breslau). Les personnes touchées peuvent soumettre des demandes auprès des autorités locales dès maintenant, a déclaré Tusk. Il parlera également plus tard aujourd'hui avec ses homologues en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie pour chercher ensemble des fonds de l'UE pour faire face aux dommages causés par les inondations. Tusk a également mentionné des rapports de pillage dans les zones touchées par les inondations et a promis une réponse ferme contre ceux qui exploitent la situation.

18:21 Scènes dramatiques en Basse-Autriche : Une femme se sauve, un homme échoueLa situation des inondations reste critique dans plusieurs pays, avec un nombre croissant de morts. Au moins 16 personnes sont décédées suite aux fortes précipitations de la Pologne à l'Autriche. Des scènes dramatiques se sont déroulées à Untergrafendorf, en Basse-Autriche, où un ruisseau s'est transformé en rivière en furie. Une femme a réussi à grimper au premier étage de sa maison, mais pas son mari. Elle a appelé à l'aide pendant des heures mais n'a pas été entendue, a déclaré un porte-parole de la police. Le corps de son mari de 70 ans a été retrouvé plus tard, faisant de lui la troisième victime en Autriche.

18:02 L'Association des pompiers : L'Allemagne bien préparée aux inondationsL'Association des pompiers allemands (DFV) estime que l'Allemagne est bien équipée pour faire face aux inondations à venir. "En principe, nous sommes bien préparés en Allemagne pour les situations de crues - également en raison des événements récents", déclare le président de l'association Karl-Heinz Banse au "Rheinische Post". "Non seulement des leçons ont été tirées des événements de pluies torrentielles dans la vallée de l'Ahr et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi les situations de crues dans plusieurs parties de l'Allemagne cette année ont contribué à cela". La planification dans les régions touchées est en cours à plein régime - "ici, des unités sont mises en attente, des sacs de sable préparés, les données météo observées". La population est également bien informée et peut se préparer en conséquence.

17:30 "Démoralisant" : Scholz promet son soutienLe chancelier fédéral Olaf Scholz promet son soutien aux pays voisins touchés par les inondations. "Les inondations que nous voyons sont démoralisantes", déclare le politique du SPD lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son soutien aux citoyens des pays voisins touchés. "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider."

16:08 Problème de barrage à Paczkow : les habitants doivent partir immédiatementDans la ville de Paczkow, en Pologne, située dans le sud-ouest, le maire conseille une évacuation immédiate des quartiers en bordure de rivière suite à une fissure dans un barrage de retenue. Artur Rolka, le maire, alerte les habitants via les réseaux sociaux, déclarant : "Nous ne pouvons pas garantir que la situation ne va pas empirer." Il invite les habitants touchés à le contacter pour obtenir de l'aide, tout en exhortant ceux qui n'ont pas encore été touchés par les eaux à évacuer vers des parties sécurisées de la ville. Un ordre d'évacuation obligatoire a été mis en place en raison du non-respect d'un appel précédent volontaire, selon le maire, comme rapporté à la télévision polonaise. Le barrage touché se trouve sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, au-dessus de Paczkow.

15:54 Habeck met en avant la protection du climatRobert Habeck, le Vice-Chancelier, souligne la nécessité d'une détermination accrue en matière de protection du climat, en faisant référence aux dernières inondations dans plusieurs pays européens. Il déclare au groupe Funke Medien que la accélération de l'expansion des énergies renouvelables, la transition énergétique et la production écologiquement responsable sont cruciales. "Les inondations régulières, les incidents comme dans la vallée de l'Ahr et cette année en Bavière sont des conséquences de la crise climatique", déclare-t-il. "C'est pourquoi nos efforts pour lutter contre la crise climatique sont essentiels." Cependant, avec des événements météorologiques extrêmes fréquents, des mesures préventives sont également vitales, telles que des digues plus solides, des systèmes de stockage et plus d'espace pour les rivières, pour mieux protéger les gens.

15:36 Le bilan des inondations en Europe s'élève à au moins 15Le nombre de morts suite aux inondations dans plusieurs pays européens a atteint au moins 15. Trois décès ont été enregistrés en Autriche, un en République tchèque, cinq en Pologne et six en Roumanie.

15:21 La Pologne déclare l'état de catastrophe pour les régions inondéesLe gouvernement polonais a déclaré l'état de catastrophe pour les régions inondées. Une réglementation appropriée a été approuvée lors d'une réunion d'urgence à Varsovie, l'état de catastrophe restant valable pendant 30 jours dans certaines parties des provinces de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole. Cela donne aux autorités le pouvoir d'ordonner, car les libertés civiles et les droits sont partiellement limités, permettant des ordres d'évacuation plus faciles, des interdictions de certaines zones et l'empêchement des individus d'entrer dans des lieux spécifiques.

14:59 Les raisons des fortes précipitations et des risques d'inondationsLes événements pluvieux extrêmes et les risques d'inondations sont devenus plus courants, laissant des paysages et des routes dévastés en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie. Mais pourquoi de tels événements se produisent-ils plus fréquemment ? ntv consulte l'expert en hautes eaux Georg Johann.

14:34 Avis de voyage en train en Autriche prolongé jusqu'au jeudiEn raison des événements météorologiques persistants dans tout le pays, les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont prolongé l'avis de voyage en cours jusqu'au 19 septembre 2024. Les passagers sont invités à reporter tout voyage non essentiel pendant cette période. Les billets existants restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le bilan des inondations en Europe s'élève à 11Le nombre de morts suite aux inondations dans certaines parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque a atteint 11. Deux autres décès ont été signalés en Autriche, tandis qu'une personne a péri dans la rivière Krasovka en Moravie-Silésie, en République tchèque, selon la télévision publique tchèque, portant le total à huit. Les autorités tchèques signalent au moins sept personnes portées disparues.

14:04 Le gouvernement allemand apporte son soutien aux pays touchés par les inondationsLe gouvernement allemand a exprimé sa sympathie et sa solidarité avec les personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. "Les gens dans les pays voisins, nos partenaires en Europe, et même dans notre pays peuvent être confrontés à des difficultés", explique la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann. "Nous suivons de près la situation et nous sommes prêts à apporter notre aide." Cette catastrophe dans plusieurs pays européens, notamment l'Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie, peut être dévastatrice à certains moments. Elle ajoute : "Nous sommes choqués par les images et les nouvelles de victimes et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances et notre sympathie à toutes les personnes touchées."

13:43 Orbán met ses engagements internationaux entre parenthèsesLe Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annulé tous ses engagements internationaux à venir en raison des inondations en Hongrie. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en Hongrie, je reporte tous mes engagements internationaux", annonce Orbán sur X. Il ne fournit pas plus de détails. Prévu pour intervenir lors du débat du Parlement européen sur le plan de présidence semestrielle du Conseil de l'UE de la Hongrie, Orbán est souvent confronté à des oppositions du Parlement européen et de la Commission européenne.

13:12 Ostrava sous l'eau : rupture de barrage dans la troisième plus grande ville de République tchèqueLe danger d'inondations à Ostrava, la troisième plus grande ville de République tchèque, a nécessité l'extension des évacuations. "Il semble qu'il y ait eu des ruptures de barrage dans divers districts", explique le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Certains habitants ont été évacués à l'aide de bateaux gonflables. Les experts estiment qu'environ 100 mètres cubes d'eau s'écoulent par les ouvertures chaque seconde. Des efforts sont déployés pour combler les brèches avec des rochers. Avec environ 285 000 habitants, Ostrava se trouve à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. Située à environ 280 kilomètres à l'est de Prague, la ville minière et industrielle est actuellement confrontée à une interruption complète du trafic ferroviaire et à l'arrêt d'une centrale électrique. À Bohumin, voisine, les réseaux électriques et téléphoniques mobiles sont hors service en raison des inondations, et de nombreuses zones ont perdu leur approvisionnement en eau.

12:25 Roumanie : Les inondations font six morts dans la région des CarpatesLa région des Carpates en Roumanie a connu six décès en raison de fortes pluies et d'inondations, touchant principalement les zones comme Galati, Vaslui et Iasi à l'est du pays. Environ 300 personnes ont été contraintes d'évacuer, tandis que près de 6 000 propriétés rurales ont subi des dommages liés aux inondations. La plupart des victimes étaient des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Des villages isolés sont principalement touchés, avec des personnes cherchant refuge sur les toits pour éviter d'être emportées par les eaux. Plus de 600 pompiers sont déployés pour faire face à la situation.

11:59 Saxe : Le pic de la rivière Elbe dépasséLes niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter en Saxe. À midi, le niveau à Dresde atteint 5,62 mètres, selon le centre régional des inondations. Suite à l'émission du deuxième niveau d'alerte dimanche soir, le seuil du troisième niveau d'alerte (6 mètres) devrait être dépassé tôt mardi matin. Le pic de niveau prévu à Dresde pourrait être atteint mercredi soir. À Schöna, situé à la frontière tchèque, le troisième niveau d'alerte est actuellement actif avec un niveau d'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre des inondations prévoit que les niveaux d'eau commenceront à baisser à Görlitz, situé sur la Neiße, dès lundi. Le pic d'une inondation est appelé le pic.

11:33 Autriche : Deux nouvelles victimes des inondationsDeux personnes de plus ont péri lors des inondations en Autriche, selon les autorités. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans ont trouvé la mort dans leurs maisons dans des communautés de Basse-Autriche. Les deux victimes ont succombé aux eaux à l'intérieur de leurs résidences. Dimanche, un pompier a perdu la vie en vidant des caves. En raison de pluies persistantes pendant plusieurs jours, des mesures exceptionnelles sont en vigueur dans l'est de l'Autriche. Plus de 1 800 résidences ont été évacuées et de nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław émet un avertissement de crueSuite à des intempéries et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, Wrocław (Breslau), située en Basse-Silésie, se prépare à une vague de crue approchante. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville sur l'Oder. Les mesures comprennent une surveillance 24h/24 des barrages, la gestion des canaux et la fermeture des passages de barrage, comme l'explique Sutryk dans une vidéo Facebook. La vague de crue est attendue à Wrocław mercredi. Auparavant, les prévisions suggéraient que la ville ne serait pas considérablement affectée. Cependant, ces prévisions ont depuis été revues par Sutryk. Bien que la crue ne soit pas attendue aussi haute que celle de l'Oder en 1997, qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne que l'infrastructure a été considérablement améliorée, avec de nouveaux barrages, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue ne submergeront pas la ville.

10:35 Le gouverneur sur la situation des inondations : "La crise n'est pas finie"Malgré une courte accalmie dans les pluies, la crise des inondations dans l'est de l'Autriche reste très volatile. "Nous n'avons pas terminé, la crise reste sérieuse, elle reste critique", déclare la gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Lundi, jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont attendus dans certaines régions. Un point préoccupant maintenant est les barrages. "Il y a un risque élevé de rupture de barrage", rapportent les autorités. Les services essentiels sont au point mort. Plus de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, et 1 800 propriétés ont été évacuées. De nombreux élèves et enfants en garderie restent chez eux, indique Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages reste incertaine. "Les victimes des inondations recevront certainement de l'aide", promet le gouverneur. En Basse-Autriche, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés ces derniers jours - plusieurs fois la quantité mensuelle habituelle.

10:10 Niveaux d'eau en hausse sur la rivière Elbe en SaxeLes niveaux d'eau sur la rivière Elbe en Saxe sont à la hausse. Selon les données du centre régional des inondations, la lecture à Dresde est de 5,54 mètres le matin. Les experts prévoient que le seuil de 6 mètres sera dépassé plus tard dans la journée, ce qui déclenchera le stade d'alerte trois, le deuxième plus élevé. À ce stade, l'inondation de zones construites est possible. Le stade d'alerte trois a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, avec un niveau d'eau de 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße à la frontière polonaise a également un stade d'alerte trois, avec des niveaux d'eau à 5,56 mètres, quelques centimètres seulement du stade d'alerte quatre, le plus élevé. À titre de précaution, une section de la route fédérale B99 à Görlitz a été fermée, selon un porte-parole de la police.

09:49 Incident fatal en République tchèque, sept personnes portées disparuesLe premier décès confirmé a été signalé dans les inondations en République tchèque. Les autorités ont également rapporté la disparition d'au moins sept personnes. Un homme a péri dans la rivière Krasovka dans le district de Bruntál de la région de Moravie-Silésie à l'est. Trois personnes ont également disparu après que leur voiture a été emportée par une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes des Hrubý Jeseník. Leur véhicule n'a pas encore été localisé. D'autres individus ont été emportés par différents cours d'eau tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala décrit la situation comme une "inondation centennale" - une inondation qui se produit statistiquement tous les cent ans au même endroit. Auparavant, des décès liés aux inondations avaient été signalés dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Femme tombe dans la rivière Neiße à GoerlitzUne femme est tombée dans la rivière Neiße alors qu'elle vérifiait le niveau d'eau à Goerlitz. Selon les rapports préliminaires de la police, la femme a perdu l'équilibre sur la rive de la rivière près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans l'eau. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à sortir près du barrage de Vierradmühle. Elle est actuellement soignée à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 La THW se prépare à de grandes opérations sur l'Elbe et l'OderL'Agence technique de secours (THW) prépare des plans pour les inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. Le responsable du département de la THW, Fritz-Helge Voss, déclare: "Nous nous préparons à déployer des forces plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire." Voss conseille aux habitants des zones touchées de rassembler des fournitures essentielles. Voss reconnaît que l'Allemagne a été chanceuse jusqu'à présent mais s'attend à ce que les rivières Elbe, Neiße et Oder inondent cette semaine. Ce week-end, la THW avait déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss mentionne que c'est la quatrième situation d'inondation importante en Allemagne cette année et que se préparer et investir dans l'équipement est "nécessaire". "En fin de compte, ce sont des coûts d'adaptation au climat", explique Voss.

08:43 Le gouvernement polonais tient une réunion sur l'état de catastropheEn réponse aux inondations graves dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion du cabinet lundi matin. Tusk a préparé un décret déclarant l'état de catastrophe, mais la décision doit être approuvée par le cabinet. Les fortes précipitations dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné la flooding de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder. Dans la nuit, la ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée. Les eaux de la rivière ont inondé le service des urgences de l'hôpital local, selon l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 En Bavière: de nouvelles pluies et des niveaux d'eau en hausse attendusLa situation en Bavière reste précaire dans certaines zones, avec des prévisions de pluies supplémentaires. La situation dans les zones touchées n'a pas changé de manière significative pendant la nuit. Il n'y a toujours pas de signal de fin d'alerte: le Service d'information sur les crues (HND) prévoit une nouvelle hausse des niveaux d'eau avec le début de la semaine pluvieuse. Le HND prévoit une hausse des niveaux d'eau sur le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. La situation devrait s'améliorer progressivement à partir de mercredi. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des précipitations soutenues sont attendues des Alpes à la plaine jusqu'à mardi. Des précipitations généralisées de 40 à 70 litres par mètre carré sont probables, avec jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

07:03 Effondrement de barrage: inondations catastrophiques en PologneSuite à l'effondrement d'un barrage en Pologne, les habitants se préparent au pire à mesure que les inondations dévastatrices se rapprochent de la région de Glatzer Neiße. Des vidéos montrent la puissance brute des eaux en crue.

06:40 Catastrophe inondation en Europe: pertes humaines en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une inondation centennale, tandis que la situation en Basse-Autriche est également critique suite à des précipitations importantes. Malheureusement, plusieurs vies ont été perdues en raison des inondations dans différents pays de l'Union européenne: un pompier en Autriche, une personne en Pologne et six individus en Roumanie.

06:12 Évacuations nécessaires en République tchèque en raison des inondationsDuring the worst storms in years, unprecedented amounts of water swamped whole cities such as Jeseník in the Jeseníky Mountains and Krnov on the border with Poland. Jeseník required emergency services to save hundreds of individuals by boat and helicopter. Post-flood, there was potential danger of landslides in numerous locations.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne En raison des niveaux d'eau exceptionnellement élevés sur le Danube à la suite de fortes précipitations, de nombreux passagers d'un navire de croisière suisse sont bloqués à Vienne. Selon la radio suisse SRF, citant l'agence de voyages Thurgau Travel, les quelque 100 passagers et 40 membres d'équipage du navire "Thurgau Prestige" ne peuvent pas quitter le navire, qui est amarré au rivage. La passerelle menant au quai est immergée, empêchant les passagers de débarquer. Des rapports font état d'autres navires de croisière également bloqués à Vienne. Thurgau Travel prévoit que les autorités locales détermineront quand les passagers pourront partir. Selon les rapports des passagers, ils ont été informés qu'ils devront rester à bord du navire jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était censé voyager de Linz à Budapest et retour, mais est actuellement bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", mondialement connue sous le nom de "Boris", a apporté des précipitations et des inondations catastrophiques en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, faisant au moins huit morts pour l'instant.

