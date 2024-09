Le niveau de l'eau de Dresde s'approche rapidement du seuil de 6 mètres.

La capitale de Saxe se prépare à des niveaux d'eau en hausse, avec un niveau de six mètres prévu pour être dépassé plus tard dans la journée, déclenchant le deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Entre-temps, certains niveaux d'eau en Bavière diminuent, mais des précipitations supplémentaires sont prévues.

Selon les données du centre de surveillance des inondations de l'État, l'Elbe à Dresde se situait à 5,54 mètres le matin et devrait dépasser le niveau de six mètres plus tard. À partir de ce point, le niveau d'alerte 3 est actif, indiquant un risque de inondation des régions habitées.

L'Elbe près de la frontière tchèque a déjà atteint le niveau de six mètres au poste de Schöna, enregistrant 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße près de Görlitz sur la frontière polonaise se situe également au niveau d'alerte 3, avec une lecture de 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau d'alerte 4.

À Görlitz, une femme a glissé fatalement près du bord de l'eau de l'hôtel Parkhotel Merkur et a été entraînée dans la Neiße. Elle a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se libérer près du barrage de Vierradmuhle. Elle reçoit maintenant des soins pour hypothermie dans un établissement médical. La Bundesstraße B99 à Görlitz a été fermée en raison de préoccupations pour la sécurité, comme l'a rapporté un porte-parole de la police. Le seuil de 4,80 mètres pour le niveau d'alerte 3 a été dépassé dans cette zone.

L'Agence fédérale de la technique de la secours (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à déplacer des forces plus importantes vers l'Elbe et l'Oder si nécessaire", a déclaré le directeur du THW, Fritz-Helge Voss, dans le ZDF 'Morgenmagazin'. Il recommande aux habitants des zones à risque de préparer un kit de secours modeste.

Au moins huit personnes ont été tuées en raison de la tempête 'Anett' ou 'Boris', qui a apporté de fortes pluies et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Bien que la situation en Allemagne reste relativement stable, des augmentations supplémentaires des niveaux d'eau sont attendues en raison des fortes pluies.

L'Allemagne attend toujours la situation météorologique extrême correspondante et a eu de la chance jusqu'à présent. Cependant, les rivières Elbe, Neiße et Oder sont attendues pour inonder tout au long de la semaine. Au cours du week-end, le THW avait déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde.

La situation des inondations en Bavière reste tendue dans certaines zones, et des précipitations supplémentaires sont attendues. Le siège de la police a rapporté que la situation dans les zones touchées n'a pas changé de manière significative pendant la nuit. Le Service d'information sur les crues (HND) prévoit une nouvelle augmentation des niveaux d'eau avec le début pluvieux de la semaine.

Cependant, une inondation similaire à celle de juin en Bavière n'est pas attendue. Entre autres facteurs, le HND s'attend à une nouvelle augmentation des niveaux d'eau sur le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. À partir de mercredi, la situation est attendue pour s'améliorer progressivement, selon les rapports.

Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des précipitations continues des Alpes aux contreforts. Des précipitations généralisées de 40 à 70 litres par mètre carré sont possibles, avec jusqu'à 90 litres dans les zones stagnantes.

À Passau, les eaux de crue du Danube et de l'Inn commencent à baisser, bien que faiblement. Le niveau du Danube à Passau a été enregistré à 7,24 mètres le matin, soit environ 20 centimètres de moins qu'en après-midi de dimanche. Selon les données du Service d'information sur les crues de Bavière, avant les tempêtes et les fortes pluies du week-end dans le sud et le sud-est de l'État, il était seulement d'environ 5 mètres le jeudi soir.

Au poste de Marienbrücke de l'Inn à Passau, 4,56 mètres ont été mesurés le matin, ce qui est inférieur aux 5,03 mètres de dimanche après-midi. Jeudi soir, il était d'environ 2,50 mètres.

À Passau, les rivières Danube, Inn et Ilz convergent. Certaines sections de la vieille ville ont été inondées pendant le week-end, une expérience familière pour les habitants.

Les bénévoles ont rempli des sacs de sable contre les eaux de crue, et des mesures de protection contre les inondations ont été mises en place. "Il est vivement recommandé de ne pas entrer dans les zones inondées!", a averti la ville. Le développement de la situation dans les jours à venir reste incertain.

