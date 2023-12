Le Nicaragua arrête un deuxième évêque alors que la répression contre l'Église catholique s'intensifie

L'évêque Isidoro Mora, de l'église de Siuna sur la côte caraïbe du pays, a été arrêté après avoir participé à une messe pour célébrer l'anniversaire de l'église de Matagalpa, ont indiqué les sources.

CNN a contacté le gouvernement nicaraguayen pour plus de détails sur la situation juridique et l'arrestation de M. Mora.

L'une des sources a déclaré avoir été témoin des moments qui ont précédé l'arrestation, indiquant à CNN que M. Mora avait brièvement mentionné l'évêque détenu et critique virulent du gouvernement , Rolando Álvarez, au cours d'une homélie de 10 minutes.

La source a cité Mora disant "nous sommes ici en train de prier pour l'église de Matagalpa, en train de prier pour l'évêque Rolando".

La source a ajouté : "Malheureusement, (Mora) a été arrêté le lendemain".

Mgr Álvarez, l'évêque de Matagalpa, purge une peine de 26 ans de prison pour conspiration et trahison. Il a été condamné après avoir refusé de quitter le pays avec 200 autres personnes qui s'étaient opposées au gouvernement.

L'une des sources, qui a demandé à rester anonyme au cas où le gouvernement nicaraguayen réagirait, a déclaré à CNN que l'état de santé de M. Mora depuis son arrestation n'était pas connu.

L'autre source a déclaré à CNN que "la persécution contre l'Église au Nicaragua est très forte. Nous nous taisons parce que si nous disons quelque chose, nous sommes menacés. Nous savons que le monde est au courant, mais nous souffrons".

Des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont fui leur pays pour éviter les persécutions depuis 2018, lorsque le gouvernement d'Ortega a réprimé les vastes manifestations contre le régime, tuant des centaines de personnes, en blessant des milliers et en détenant arbitrairement un grand nombre, selon Human Rights Watch.

À l'époque, les manifestants et leurs familles se réfugiaient parfois dans les églises et les cathédrales du pays pour échapper aux attaques des forces pro-gouvernementales.

Le gouvernement autoritaire du Nicaragua, dirigé par Ortega et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, considère depuis lors l'Église catholique comme une force d'opposition et a qualifié les manifestations de "tentative de coup d'État".

L'arrestation de Mme Mora est intervenue quelques mois après que deux religieuses costariciennes ont été expulsées du Nicaragua en avril, également après avoir prié pour M. Álvarez.

"Cela fait partie d'un schéma répressif contre l'Église catholique", a déclaré Yader Morazán, spécialiste du système judiciaire nicaraguayen et ancien fonctionnaire du pays.

"Ils ont emprisonné des dizaines de prêtres et de laïcs et ont expulsé ou bloqué le retour de plus de 200 personnes, prêtres et religieuses", a ajouté M. Morazán.

Un communiqué de presse publié lundi par le site Internet public El19digital fait état de l'arrestation de 11 personnes liées à des organisations chrétiennes qui ont été accusées de blanchiment d'argent.

M. Ortega a brigué un cinquième mandat présidentiel en 2021. En juin de la même année, son gouvernement a commencé à utiliser une loi vague sur la sécurité nationale pour justifier l'arrestation de candidats et de dirigeants de l'opposition, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme à l'approche des élections.

Source: edition.cnn.com