- Le nez bleu affecte l'humeur à la Journée des bergers thuringiens

Nouvelles de cas de maladie de la langue bleue également en Thuringe ont suscité des inquiétudes lors de la Journée des Bergers. "Nous en avons informé lors de l'événement", a déclaré Uwe Erl, responsable de l'élevage à l'Association des éleveurs de moutons de Thuringe, lors de l'événement au musée en plein air de Hohenfelden (région de Weimar). "Les bergers sont tous préoccupés et inquiets."

Le matin, le ministère de la Santé avait annoncé que la maladie animale avait été détectée chez un mouton dans le district d'Eichsfeld et dans le district de Nordhausen. Elle ne représente pas un danger pour les humains. Le ministère suppose que d'autres cas suivront en Thuringe. Les États fédéraux limitrophes sont déjà touchés. La maladie virale affecte les ruminants et est transmise par des mouches piqueuses. Le ministère recommande les vaccinations. L'État subventionne celles-ci.

La vaccination a ses faiblesses

"Certains bergers ont déjà vacciné, d'autres sont encore en train de le faire", a déclaré Erl. Un problème est que, compte tenu de la propagation rapide de la maladie, il faut du temps pour que l'immunité se développe réellement après la vaccination. "La maladie peut avoir des conséquences dramatiques pour les moutons. Même s'ils survivent, les animaux sont marqués", a déclaré Erl.

De plus, certaines exploitations ont également des agneaux nés en été. Cependant, ils ne peuvent être vaccinés qu'un certain temps après la naissance. Selon Erl, l'État devrait augmenter la subvention pour la vaccination. "En moyenne, une vaccination par le vétérinaire coûte 8,50 euros." Cela représente une charge financière pour certains bergers, d'autant plus que la situation des entreprises est déjà économiquement tendue. Par exemple, les bergers ne reçoivent plus d'argent pour la laine, et parfois ils doivent même payer pour son elimination.

Programme coloré entièrement consacré aux moutons

Malgré les mauvaises nouvelles concernant la maladie de la langue bleue, les environ 2200 visiteurs de la Journée des Bergers devraient avoir vécu une journée éducative et divertissante : ils ont pu regarder les moutons être tondu

Lire aussi: