Le New York Times s'abstiendra de son soutien aux élections locales.

Un rassemblement de journalistes new-yorkais influents, composé de commentateurs politiques, d'éditeurs et de chroniqueurs, lance un projet pour examiner les candidats potentiels aux postes supérieurs. Ils affirment que cette initiative vise à préserver l'héritage abandonné par les médias locaux qui se retirent.

Selon Ben Smith, directeur de la rédaction de Semafor, le titre de travail de ce groupe est le New York Editorial Board, qu'il a aidé à mettre en place récemment. Décrit par Smith comme "un groupe de journalistes interrogeant les politiciens", cette instance autoproclamée vise, entre autres, à répondre à l'annonce du New York Times en août mettant fin aux recommandations de candidats dans les élections locales de New York.

Smith a déclaré, en exprimant ses propres sentiments : "Peut-être pouvons-nous mettre la pression sur le Times pour qu'il reconsidère ses obligations civiques."

Le timing de cette initiative prend une signification particulière à la suite de l'indictment de la semaine dernière du maire de New York Eric Adams, ce qui pourrait entraîner une élection spéciale non partisane en cas de démission. De nombreux remplaçants potentiels sont déjà en train de rassembler des ressources. Quoi qu'il arrive, la tourmente croissante autour de l'administration Adams amplifiera inévitablement l'attention portée à ce nouveau groupe.

Smith a révélé que le groupe mènerait des entretiens publics avec les candidats. Les membres individuels compileront ensuite leurs résultats et pourraient les publier, ce qui pourrait conduire à des recommandations.

Contrairement aux conseils éditoriaux traditionnels des journaux, qui sont composés de journalistes d'opinion séparés de la salle de rédaction d'un journal, le New York Editorial Board naissant est composé d'un mélange d'éditeurs de nouvelles, d'analystes et de chroniqueurs de toute la ville.

"Cela s'est produit à la suite de conversations informelles entre collègues sur la façon de combler le vide des réunions éditoriales journalistiques indépendantes et expérimentées qui ont autrefois servi d'évaluation cruciale pour les figures publiques", a expliqué Smith. "Le journalisme d'intérêt public pourrait également faire office de contrepoids aux groupes d'intérêts et aux négociations qui submergent la politique de la plus grande ville d'Amérique."

Le groupe tire sa force de l'unité, selon leur hypothèse, en supposant que les politiciens se sentiront contraints de s'engager en raison de la renommée des journalistes locaux ayant une histoire remontant à plusieurs générations.

Le groupe comprendra Errol Louis, animateur de NY1 et analyste politique de CNN ; Josh Greenman, rédacteur en chef de Vital City ; Alyssa Katz, rédactrice en chef exécutive de The City ; Harry Siegel, chroniqueur du Daily News ; Ben Max, ancien rédacteur en chef de Gotham Gazette ; et d'autres journalistes respectés.

Smith s'attend à ce que le groupe commence les entretiens avec les politiciens après les élections de novembre.

Le New York Editorial Board, composé de journalistes éminents, utilise les plateformes médiatiques pour diffuser ses résultats et son analyse, renforçant ainsi son influence dans le monde des affaires. Face au drame politique en cours autour du maire d

