- Le nettoyage des vaisselles est suivi par des récompenses pour le sexe oral.

Star de la pop Katy Perry ("I Kissed a Girl", 39 ans) n'est pas timide lors d'une récente discussion sur le podcast "Call Her Daddy" avec la présentatrice Alex Cooper (29 ans). Perry a partagé sa façon peu conventionnelle d'exprimer son amour. Elle a mentionné son affection pour le moment où elle descend les escaliers et trouve la vaisselle faite, avec toutes les portes de placard fermées. Selon Perry, c'est son signal pour se préparer à faire une fellation à son partenaire, comme elle l'a laissé entendre dans une publicité Instagram pour l'épisode du 4 septembre.

Katy Perry en a fini avec les individus égoïstes

Perry a insisté sur le fait qu'elle le pensait "littéralement". La chanteuse, qui a un enfant de trois ans avec son partenaire Orlando Bloom (47 ans), n'a pas besoin d'une Ferrari rouge comme preuve d'affection. "Je peux m'acheter une Ferrari rouge. Range juste la vaisselle ! Je te rendrai la pareille", a déclaré Perry.

Au cours de la conversation, Cooper a demandé à Perry, qui a été mariée à l'humoriste Russell Brand (49 ans) de 2010 à 2012, si elle avait un type particulier. Perry a répondu : "Je ne suis plus attirée par les personnes égocentriques."

En discutant des signaux d'alarme qui la feraient réfléchir à propos d'un partenaire potentiel, Perry a déclaré : "Quelqu'un qui se croit mieux vous connaître que vous-même. Quelqu'un qui ne participe pas." Elle a ajouté : "Quelqu'un qui change constamment les règles ou retire le tapis émotionnel sous vos pieds."

Perry et Bloom ont repris leur relation en 2016, mais se sont brièvement séparés moins d'un an plus tard. Ils sont réapparus ensemble sur le tapis rouge en septembre 2018. Leur fille, Daisy Dove, est née en août 2020. Le couple s'est fiancé en février de l'année précédente. Par le passé, Perry a qualifié Bloom de son "étalon sauvage".

