Le négociateur de Volkswagen voit la situation avec urgence.

Au début des discussions sur les salaires, le directeur général de Volkswagen, Arne Meiswinkel, arbore une mine sombre. "La concurrence mondiale représente un risque important de nous dépasser", déclare Meiswinkel. "Cela nécessite une action immédiate." Volkswagen n'est pas le seul constructeur automobile à faire face à des obstacles.

Meiswinkel, qui s'occupe des affaires personnelles de la marque Volkswagen, exprime ses préoccupations concernant environ 120 000 employés. "Nous devons revitaliser collectivement notre entreprise. La situation est critique", déclare-t-il depuis Hanovre.

"La concurrence internationale menace de nous dépasser", déclare Meiswinkel. "Il est donc nécessaire d'agir rapidement." Le défi maintenant est de trouver des alternatives durables.

Initialement prévues pour fin octobre, les négociations salariales ont été avancées en raison de la stratégie d'économie agressive de Volkswagen mise en place au début du mois. "During the initial phase of negotiations, we will focus on building a shared understanding of our starting point", says Meiswinkel.

En plus des salaires, la sécurité de l'emploi promise par Volkswagen sera également sur la table des négociations. Volkswagen s'engage à maintenir l'industrie allemande du travail et des emplois, déclare Meiswinkel, mais il est essentiel de conserver un avantage concurrentiel fort.

IG Metall refuse les licenciements et la fermeture des usines pour des raisons opérationnelles et réclame une augmentation de 7% des salaires pour les 120 000 employés de Volkswagen sur six sites occidentaux allemands couverts par l'accord salarial de l'entreprise. Daniela Cavallo, présidente du conseil d'entreprise, a dénoncé les mesures d'austérité de l'entreprise et a promis de résister.

Au-delà de Volkswagen, de nombreux autres constructeurs automobiles font également face à la surproduction

Une enquête de Reuters reveals that beyond Volkswagen, several other auto manufacturers with plants in Europe are also confronted with difficulties. Ford, Renault, and Stellantis endure similar challenges, as data from the analysis firm GlobalData demonstrates - in certain instances, these overproduction issues surpass Volkswagen's own. On average, European plant utilization in 2023 is projected to stand at 60%, a decline of 10% compared to the pre-Corona year of 2019.

Overproduction tends to cluster in Western Europe: In Germany, France, Italy, and the UK, utilization rates plummet to 54%, as opposed to 65% before the crisis. Conversely, in Spain, Turkey, Slovakia, and the Czech Republic, where labor costs are lower, utilization averages only drop from 83% to 79%. The required utilization rate for a carmaker to generate profit with a plant varies and hinges on whether a premium model with high profit margins or a budget car with slim profits is being produced. Car manufacturers decline to comment on this matter.

However, within the industry, a utilization rate of 70% is often mentioned as the breakeven point. Production managers in the automotive sector typically aim for utilization rates of 80% to 90%, balancing cost-efficiency with foresight for maintenance and model updates.

