- Le navire musée Rickmer Rickmers envoie et retourne

Après plus de deux semaines de travaux de restauration dans un chantier naval de l'autre côté de l'Elbe, le navire musée Rickmer Rickmers a de nouveau accosté dans le port de Hambourg. Le matin, le navire historique a atteint son poste d'amarrage aux quais comme prévu. "Tout s'est bien passé et nous sommes impatients d'accueillir de nombreux visiteurs à bord dès que possible", a déclaré un porte-parole du navire musée à l'agence de presse allemande. Au cours des derniers jours, de nombreux restaurateurs, soudeurs, peintres et autres experts ont travaillé sur le trois-mâts âgé de 128 ans. "Tout s'est déroulé selon le plan et nous sommes restés dans les délais."

De nombreux travaux en moins de trois semaines

Depuis fin juillet, l'équipe a mesuré l'épaisseur des parois en acier et les a renforcées au besoin, réparé les zones avec de la corrosion et des trous rouillés, vidé et rénové les toilettes, nettoyé le navire et réparé ou entretenu de nombreuses autres choses. Après avoir retiré les moules de la coque, le navire de charge a été peint plusieurs fois et finalement verni. Au total, 2 600 litres de peinture ont été utilisés, a publié l'équipe Rickmer Rickmers sur Facebook. Le Rickmer Rickmers brille à nouveau de ses couleurs vert-blanc-rouge caractéristiques.

Le poste d'amarrage débarrassé de la vase

De plus, pendant l'absence du navire musée, le poste d'amarrage près de l'Elbphilharmonie a pu être dragué et débarrassé de la vase. Cela avait dû être reporté Initially due to insufficient oxygen in the Elbe.

Plus de deux semaines et demie étaient prévues pour les travaux à la Norderwerft sur Steinwerder, et le planning a été respecté - malgré le Rickmer Rickmers qui a été remorqué un jour plus tard dans le chantier naval en raison de vents forts, et d'autres besoins de réparation découverts pendant le travail. Par exemple, des dommages plus importants à la figure de proue Rickmer Rickmers ont été découverts. Bien qu'ils aient été initialement restaurés, le porte-parole a déclaré que la réparation ou le remplacement de la figure de proue serait encore un sujet dans les années à venir.

Le navire musée finance la grande rénovation grâce aux dons et aux frais d'entrée. Le porte-parole n'a pu fournir de chiffres concrets pour le moment. Le navire musée ouvert tous les jours a été amarré aux quais pendant plus de 35 ans. Il doit régulièrement aller au chantier naval pour une opération de restauration, la dernière fois il y a huit ans.

Informations sur l'histoire du Rickmer Rickmers

