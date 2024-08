Le naufrage d'un yacht de luxe aboutit à la récupération de deux individus décédés au large des côtes de Sicile par des explorateurs.

Mercredi, la recherche des six personnes disparues a continué sur le navire "Bayesian" immergé, situé à une profondeur de 50 mètres. Une équipe de plongeurs spécialisés a été transportée sur les lieux de l'accident en bateau depuis Porticello, dès le début du matin, selon les rapports des journalistes de l'AFP. Les pompiers ont déclaré qu'un drone sous-marin avait également été déployé pour l'opération. Malheureusement, les chances de retrouver les personnes disparues vivantes diminuaient à chaque heure qui passait.

Le luxueux yacht "Bayesian", long de 56 mètres, avec dix membres d'équipage et douze passagers à bord, a sombré lors d'une tempête près de Porticello, au large de la côte sicilienne, lundi soir. L'incident a été déclenché par un tourbillon marin, un tornado marin. Dix-sept personnes ont été secourues, mais une est décédée et six sont portées disparues. Selon les sources médiatiques, la personne décédée était le cuisinier du navire.

Les identités des deux corps récupérés étaient initialement inconnues. Parmi les disparus figurent le célèbre entrepreneur technologique Mike Lynch, surnommé le "Bill Gates britannique", et sa fille de 18 ans, Hannah. Un haut responsable de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, et son épouse Judy, étaient également à bord et sont maintenant portés disparus, selon l'assureur Hiscox.

Mardi soir, les pompiers ont annoncé que les plongeurs avaient pénétré à l'intérieur du yacht, mais l'opération était "longue et complexe". Vincenzo Zagarola, un officier de la garde côtière, a déclaré à la radio italienne qu'un dénouement favorable était "difficile à imaginer".

Cependant, les experts ont maintenu que les yachts luxueux comme le "Bayesian" sont construits avec des compartiments étanches à l'air. "Il existe des rapports de survivants trouvés dans de tels compartiments d'air", a expliqué l'ingénieur britannique Jean-Baptiste Souppez dans une contribution publiée du Science Media Centre. Il a fait référence au marin nigérian Harrison Okene, qui a été piégé dans un compartiment d'air étanche pendant presque trois jours après que son navire a chaviré en 2013 avant d'être secouru. "Si des poches d'air se sont formées dans le 'Bayesian' reste incertain", a conclu Souppez.

Selon les médias italiens, les invités étaient l'invitation de Lynch. L'entrepreneur aurait fêté son acquittement dans un procès pour fraude de millions de dollars à bord du yacht.

Lynch a été déclaré non coupable d'accusations de fraude aux États-Unis en juin, concernant la vente de sa société de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard. Il était accusé d'avoir falsifié des registres et d'avoir gonflé le chiffre d'affaires de son entreprise. Selon une estimation du "Sunday Times", la fortune nette de Lynch était d'environ 587 millions d'euros.

Le yacht "Bayesian" touché par la tempête a subi de importants [dégâts], avec des zones intérieures sévèrement endommagées lors de l'opération de sauvetage. Malgré la jeunesse et l'expertise des plongeurs, la localisation des personnes disparues et leur éventuelle survie dans des poches d'air est devenue de moins en moins probable au fil du temps.

