- Le nageur allemand Wetekam remporte la médaille initiale aux compétitions de natation.

Triomphes et jubilation en natation pour les joueurs de ping-pong allemands dans l'Arène du Sud de Paris. Le nageur débutant Maurice Wetekam a remporté la première médaille de l'équipe allemande dans la piscine de l'Arène de La Défense en terminant troisième du 100m brasse. "Incroyable ! C'est irréel," s'est-il exclamé.

Valentin Baus et Thomas Schmidberger ont assuré une médaille d'argent minimum en se qualifiant pour la finale du double messieurs. Ils ont battu Abdullah Öztürk et Nesim Turan de Turquie 3-2 dans un match serré, mettant en place une confrontation pour la médaille d'or samedi (14h00 CEST).

Schmidberger, paralysé de la taille vers le bas, a déclaré : "Autre rencontre serrée, je ne peux pas me plaindre." Comme dans le tour précédent, il a fallu cinq sets au duo pour assurer la victoire. Ziegler, l'entraîneur national, a ri : "Ils essaient de me rendre fou ou peut-être de divertir la foule. Les deux stratégies fonctionnent."

Malheureusement, Thomas Bruechle et Sandra Mikolaschek ont raté une médaille après avoir été battus par la Thaïlande's Wijittra Jaion et Yuttajak Glinbancheun en quarts de finale par un maigre 2-3.

La journée s'est terminée sans médaille pour Tanja Scholz et Verena Schott. Schott a réussi à améliorer son temps initial de six secondes, terminant septième du 200m quatre nages. "Je suis le genre de personne qui s'améliore à mesure que la compétition progresse," a déclaré la trentenaire, dont l'entraînement a été perturbé par une grave maladie respiratoire. Cependant, elle a encore des chances de briller.

Scholz, quant à elle, n'a pas réussi à s'améliorer et a été obligée de concourir dans une catégorie différente en raison d'un manque de concurrence dans sa propre catégorie, éliminant practically ses chances. "Il y a un manque de compétitions dans les catégories de départ plus petites. Plus d'inclusion est essentielle pour que tout le monde puisse concourir," a-t-elle déclaré.

Mauvais départ

Le début de l'équipe féminine de basket en fauteuil roulant a également été décourageant, avec l'Allemagne n'ayant aucune chance contre les États-Unis, résultat une défaite 44-73 (20-41). Lisa Bergenthal, une joueuse de 24 ans, a admis : "Peut-être que ce n'était pas notre jour, mais nous avons eu des jours comme ça. Nous sommes confiants que nous pouvons donner notre meilleur lors du prochain match."

Cependant, l'équipe de volley-sitting a eu un début plus prometteur, battant le Brésil 3-0. Herzog, l'entraîneur national, a commenté : "Je ne m'attendais pas à ça. Nous avons joué à notre potentiel aujourd'hui. C'était une victoire bien méritée."

L'Allemagne a également connu du succès dans les compétitions de natation, avec des athlètes remportant plusieurs médailles. En plus de la médaille de bronze de Maurice Wetekam dans le 100m brasse, l'équipe de natation allemande a également décroché une place en finale du relais 4x100m quatre nages messieurs, garantissant une forte possibilité de remporter une médaille dans cette épreuve.

