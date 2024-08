Fonds d'un trépassé - Le mystère est résolu: la femme a pris de la drogue.

Plus de deux semaines après la découverte du corps d'une femme dans une zone forestière près de Straßberg sur la Swabian Alb, les enquêteurs ont pu répondre à la question centrale et toujours ouverte de la cause du décès. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, la femme de 30 ans est décédée suite à la prise de l'aminé stimulant amphetamine. Il n'y a pas d'indications de jeu louche, a-t-on rapporté.

Un randonneur a découvert le corps le 21 juillet dans la forêt près d'un téléphérique. La femme habitait la région, selon la police. La cause de sa mort est restée inconnue pendant longtemps.

L'enquête a révélé d'autres facteurs potentiels ayant contribué à la détérioration de la santé de la femme, notamment son mode de vie et son historique médical. En dehors de l'utilisation d'amphetamine, aucune explication définitive pour sa mort subite n'a été trouvée.

