Le mystère de la composition musicale du jeune Mozart découvert

Une composition précoce insoupçonnée du célèbre musicien Wolfgang Amadeus Mozart a été découverte à Leipzig. Cette œuvre secrète, intitulée la "Sérénade en ut," est un morceau de douze minutes issu de la collection de Carl Ferdinand Beckers, qui appartenait à la bibliothèque de musique de la ville de Leipzig, selon un récent communiqué municipal.

Lors de la création d'une nouvelle édition du catalogue Köchel, les archivistes sont tombés sur la partition obscure. La Fondation internationale Mozarteum de Salzbourg est chargée de ce catalogue, qui sert de référence principale pour l'œuvre musicale de Mozart. Les experts estiment que la pièce a été composée au milieu ou à la fin des années 1760.

À cet âge, Mozart aurait eu entre 10 et 13 ans, a déclaré Ulrich Leisinger, directeur de la recherche de la Fondation Mozarteum. Il a spéculé que Mozart n'aurait pas composé avec une telle maestria à l'âge de 17 ans. La sérénade commence par une marche courte et accrocheuse, parfaite pour les performances en plein air, a déclaré le chercheur allemand. Elle comprend ensuite six autres sections plus courtes.

"Une pièce entièrement nouvelle et enchanteresse"

La similitude avec d'autres compositions de Mozart de cette époque et le nom du compositeur inscrit sur les notes suggèrent que la sérénade a été composée par Mozart, a déclaré Leisinger. Bien qu'il ne soit pas possible de le prouver définitivement, ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour écarter la possibilité que cette pièce soit attribuée à tort à un autre compositeur. "Nous sommes confiants de pouvoir maintenant présenter une pièce entièrement nouvelle et captivante créée par le jeune Mozart", a-t-il déclaré.

La nouvelle édition du catalogue Köchel a non seulement mis en lumière les talents musicaux de Mozart, mais aussi ses rôles de commande d'opéra et d'enseignement. Le catalogue comprend des pièces que Mozart a été engagé pour améliorer les opéras d'autres compositeurs, ainsi que son travail de professeur. Pour la première fois, les matériaux d'enseignement de Mozart ont été catalogués de manière systématique dans la nouvelle édition du catalogue. La "Sérénade en ut" de Mozart sera présentée et jouée ce samedi à l'Opéra de Leipzig.

