Le musicien Ed Sheeran sponsorise le club de son enfance Ipswich Town

Musicien primé et artiste de renom, Ed Sheeran sponsorise désormais le club de football de son enfance, Ipswich Town.

Le chanteur, qui a grandi et vit toujours dans le Suffolk, en Angleterre, où est basé le club, a signé un contrat d'un an pour sponsoriser les maillots des équipes premières masculine et féminine des "Tractor Boys".

Le logo, qui apparaîtra sur le devant des maillots, comporte des symboles mathématiques et le mot "tour".

Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait ce mystérieux logo, Sheeran a répondu: "Tout sera révélé avec le temps : "Tout sera révélé en temps voulu".

LIRE : Le cancer a mis fin au travail de rêve de Stiliyan Petrov, qui veut maintenant aider les stars du football à planifier leur avenir.

"Le club de football est un élément important de la communauté locale et c'est ma façon de montrer mon soutien", a déclaré M. Sheeran.

"J'ai toujours apprécié mes déplacements à Portman Road et j'ai hâte d'y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

"Avec l'arrivée des nouveaux propriétaires américains, les supporters d'Ipswich, dont je fais partie, vont vivre des moments passionnants".

Sheeran a conclu sa tournée Divide dans sa ville natale d'Ipswich devant 160 000 personnes en quatre soirs au Chantry Park en août 2019.

"Nous sommes évidemment ravis qu'Ed ait accepté de devenir notre sponsor maillot la saison prochaine", a ajouté la directrice des ventes de Town, Rosie Richardson.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"J'ai travaillé avec Ed et son équipe de direction sur diverses initiatives au fil des ans et j'ai accueilli Ed et ses invités à Portman Road pour de nombreux matchs. Il a montré son soutien à sa ville natale de bien des façons et ceci en est un nouvel exemple.

"Nous sommes impatients de revoir Ed - et tous les autres supporters - à Portman Road la saison prochaine.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com