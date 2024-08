Le musicien des Slipknot Sid Wilson a subi des brûlures corporelles dans tout son corps à la suite d'un incident, actuellement en convalescence.

Sur un post sur l'Instagram officiel de Slipknot, ils ont annoncé vendredi que leur membre, Sid Wilson, avait eu un accident qui a entraîné des brûlures sur tout son corps. Ils ont ajouté qu'il se remettait avec sa famille et qu'il les rejoindrait sur scène au festival Rocklahoma la semaine prochaine. Wilson a remercié tout le monde pour leurs vœux de prompt rétablissement et a rassuré les fans qu'il les reverrait bientôt.

Wilson a lui-même partagé des vidéos d'hôpital sur son Instagram, mentionnant une "explosion dans mon visage" et des brûlures sur différentes parties de son corps, y compris ses sourcils, sa bouche, son visage et ses bras. Malgré le désagrément, il est resté optimiste, déclarant qu'il se remettrait et qu'il serait de retour sur la route.

Dans une autre vidéo d'hôpital, Wilson a mentionné être transféré dans un autre hôpital avec un centre des brulûrions, laissant entendre la possibilité de devoir se raser la tête pour vérifier les brûlures supplémentaires. Il a réaffirmé son optimisme et sa gratitude envers l'équipe médicale.

Wilson a révélé dans une deuxième vidéo que son accident s'est produit "pas pendant un spectacle", mais en travaillant à la ferme. Il a recommandé la prudence avec le feu.

Kelly Osbourne, la partenaire de Wilson, a partagé elle-même des images de l'hôpital, assistant à leur fils à l'hôpital. Elle a décrit l'incident comme Wilson s'enflammant et tout faisant exploser. Elle a ensuite remercié les fans pour leur soutien et a partagé qu'elle se rendait chercher Wilson à l'hôpital.

Les vidéos partagées à la fois par Wilson et Osbourne ont montré les bras et les mains de Wilson lourdement bandés.

CNN a contacté les représentants de Wilson et Osbourne pour obtenir des commentaires supplémentaires. Slipknot est prévu pour se produire au festival Rocklahoma à Pryor, Oklahoma, du 30 août au 1er septembre.

Les vidéos d'hôpital de Wilson discutant de son accident sont devenues une source d'intérêt dans le monde de la musique, avec des fans montrant de la préoccupation et du soutien pour sa guérison. Malgré les blessures graves, l'attitude positive de Wilson envers la guérison et son intention de reprendre la tournée ont traduit un message inspirant pour ses fans dans le domaine du divertissement.

