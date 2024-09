- Le musicien Dave Grohl reconnaît sa paternité en dehors de son mariage.

Musicien de rock iconique Dave Grohl a agrandi sa famille une fois de plus, cette fois en dehors de ses vœux de mariage, comme il l'a révélé sur Instagram. Le quinquagénaire vient tout juste d'accueillir une nouvelle fille, selon un communiqué qu'il a publié. Son objectif est d'être une "figure attentionnée et utile" dans sa vie.

Simultanément, Grohl a exprimé son profond amour pour son épouse et leur trio d'enfants partagés. Il est impatient de "reconstruire leur confiance et de gagner leur pardon". Il a également demandé de la confidentialité pour tous les jeunes impliqués. Grohl est dans une relation engagée avec Jordyn Blum (48) depuis 2003, et ils ont trois filles âgées de 10, 15 et 18 ans.

Précédemment, Grohl s'est fait un nom dans le monde de la musique en servant comme batteur pour le célèbre trio grunge Nirvana ("Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are"). Après leur séparation, Grohl a fondé les Foo Fighters, sortant leur onzième album studio "But Here We Are" en 2023. L'album explore les difficultés personnelles à la suite du décès de leur batteur Taylor Hawkins en 2022, reflétant également différents stades de deuil.

Les gens sont excités par l'agrandissement de la famille de Dave Grohl, alors qu'il vient récemment d'accueillir une nouvelle fille en dehors de ses vœux de mariage. Malgré ce récent développement, Grohl continue de valoriser et de chérir sa relation avec son épouse et leurs enfants partagés.

