- Le musicien annonce son programme de concerts à Las Vegas

Icône Pop Janet Jackson Prépare un Showdown à Vegas

La célèbre entertainer Janet Jackson, âgée de 58 ans, a annoncé son intention de faire trembler la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas, avec une série de concerts en direct. Selon Variety et d'autres sources, elle montera sur scène au théâtre du Resorts World pas moins de dix fois. Le premier concert est prévu pour le 30 décembre de cette année, avec un spectacle pour la Saint-Sylvestre également au programme. Les tourtereaux devraient également noter la date du concert du jour de la Saint-Valentin en 2025.

Jackson de retour à Vegas

Actuellement en tournée en Europe avec le spectacle "Together Again", Janet Jackson se produira dans trois villes allemandes en octobre : le 5 à la Olympiahalle de Munich, le 6 à l'arène Lanxess de Cologne et le 8 à l'arena Mercedes-Benz de Berlin. Pour célébrer son 50ème anniversaire dans l'industrie musicale, Jackson a annoncé ses concerts à Las Vegas sur Instagram et d'autres plateformes, exprimant son excitation : "Ça va être une bombe ! J'ai hâte de célébrer la nouvelle année avec vous tous !" Le théâtre du Resorts World peut accueillir un public de 5 000 personnes.

Janet Jackson est mondialement reconnue comme une vocaliste de premier plan, ayant vendu plus de 160 millions de disques et remporté cinq Grammy Awards. Née la plus jeune de dix enfants de Joe Jackson (1928-2018) et Katherine Jackson (94), elle n'est pas étrangère à la scène de Las Vegas. Janet a déjà été la tête d'affiche au Park MGM Hotel de mai à août 2019.

Janet Jackson, étant une star de la pop renommée, est sur le point de revenir à Las Vegas, à la suite de son passage réussi au Park MGM Hotel en 2019. Après sa tournée en Europe avec le spectacle "Together Again", elle se produira dix fois au théâtre du Resorts World, attirant un public de 5 000 personnes à chaque fois.

Lire aussi: