- Le musée mondial du charbon d'Oelsnitz est en rénovation et devrait rouvrir en octobre

Suite à une rénovation de cinq ans, le "CoalWorld - Musée de la mine de charbon en Saxe" situé à Oelsnitz est maintenant dans sa meilleure forme. Lors d'un événement récent organisé un dimanche, l'Erzgebirgskreis, qui gère le musée, a donné un aperçu de l'exposition élargie sur plus de 2 500 mètres carrés. Cette grande manifestation aura lieu le 26 octobre, selon le directeur du musée, Jan Färber.

La rénovation du musée, située dans un bâtiment de mine de charbon vintage, a coûté environ 30 millions d'euros. Ce montant était beaucoup plus élevé que le budget initial d'environ 18 millions d'euros en raison de l'augmentation des coûts de construction et des défis imprévus rencontrés lors de la reconstruction du bâtiment historique.

Technologie moderne et design fluide

Selon Färber, la rénovation a impliqué l'installation de systèmes de ventilation modernes, la mise à niveau de l'électronique et la construction d'escaliers pour relier différentes zones d'exposition. L'exposition élargie accueillera environ 450 objets de la collection de près de 60 000 reliques. L'État libre de Saxe contribue environ 2,9 millions d'euros pour exposer l'histoire de l'exploitation du charbon dur en Saxe et du charbon en général. De plus, un escalier en verre permettra de revisiter la tour de treuil historique fermée depuis 2015, offrant une vue panoramique à couper le souffle depuis le haut.

Le directeur du musée, Jan Färber, a mentionné qu'ils avaient reçu le soutien d'autres régions, notamment une importante donation des Pays-Bas pour le projet de restauration. Les visiteurs du musée rénové pourront également en apprendre davantage sur l'histoire internationale de l'exploitation des mines de charbon, mettant en évidence l'impact mondial de l'industrie.

