- Le musée de Nuremberg du lendemain favorise les expériences tactiles pour les malvoyants

Individuels atteints de déficience visuelle peuvent maintenant explorer le musée de l'Avenir à Nuremberg de manière autonome, grâce à un casque de réalité augmentée. Cet appareil, selon le musée, utilise des indices auditifs et des indicateurs colorés pour aider les visiteurs à naviguer dans les espaces d'exposition. En tant que filiale du musée allemand de Munich, le musée de l'Avenir est à la pointe de l'accessibilité en Allemagne, selon l'Association allemande des musées.

Les visiteurs de quinze ans et plus peuvent interagir avec l'exposition en utilisant leurs sens, selon le communiqué du musée. La présentation comprend non seulement des narrations audio, mais aussi des odeurs et des stations tactiles interactives. Une visite typique dure entre trente et soixante minutes. Le développement du projet a impliqué la collaboration d'individus malvoyants.

Anja Hoffmann, responsable du groupe de travail éducation et médiation de l'Association allemande des musées, a déclaré que la création d'expériences de musée sans obstacle pour les individus malvoyants reste un défi important dans la conception d'expositions. Elle a reconnu que bien que les applications GPS soient une approche populaire, elles sont souvent insuffisantes en termes de précision.

Elle a ajouté que la grande majorité des 7000 musées environ d'Allemagne offrent généralement des visites guidées spécialisées et des ateliers pour les individus malvoyants, proposant des descriptions auditives et des expositions tactiles. Cependant, Hoffmann a souligné que la communauté malvoyante n'est pas toujours considérée comme le public principal. "Il est louable que le musée de l'Avenir de Nuremberg aborde cette question, car seuls les établissements bien financés et prestigieux peuvent se permettre de telles innovations", a-t-elle conclu.

