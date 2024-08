- Le musée axé sur l'illusion 3D à Hambourg a commencé ses activités avec succès à son nouvel emplacement.

L'attraction hambourgeoise "Mindways 3D Trickart" musée a attiré des milliers de visiteurs depuis son déménagement dans la vieille ville pendant les vacances d'été. Environ 5 000 à 7 000 personnes ont visité le musée lors des deux premières semaines seulement, selon les déclarations de cofondateur Carsten Dierks à l'agence de presse allemande de Hambourg. L'objectif est d'accueillir environ 150 000 visiteurs au cours de l'année, selon Dierks et son partenaire Peer Pubben. Établi en 2018, le musée était auparavant situé à Hammerbrook et Hamburger Meile, Barmbek-Süd. Le duo, qui détient les droits européens des images en 3D du artiste japonais Masashi Hattori, a déjà ouvert d'autres musées Trickart à Rostock et Berlin.

Les visiteurs sont encouragés à utiliser leur smartphone, un peu d'adresse physique et des talents d'acteur pour capturer des photos d'aventures incroyables d'eux-mêmes dans les deux niveaux du musée. Debout sur une cheminée au centre de Hambourg, descendant une cascade en barque, évitant un dinosaure ou étant magiquement enfermé dans une boule de verre : en utilisant le bon angle, les environ 35 grandes œuvres de Hattori du musée semblent être des représentations en 3D spectaculaires de rencontres palpitantes, faisant des spectateurs eux-mêmes des parties intégrantes de l'art.

Les aspects techniques de la création de ces illusions en 3D sont soigneusement gérés par l'équipe de Mindways 3D Trickart, garantissant une expérience fluide pour les visiteurs. Le succès du musée peut être attribué à son utilisation novatrice de la technologie 3D, qui a captivé à la fois les amateurs d'art et les amateurs d'aventure.

Lire aussi: