Le musée aurait qualifié la mort auto-infligée de Kurt Cobain de " non-vivante ".

Le musicien rock iconique et idole locale, Kurt Cobain de Nirvana, continue de captiver la culture populaire 30 ans après son suicide tragique. Ses fans continuent malgré tout de déplorer sa perte profondément.

Récemment, certains visiteurs du musée ont rapporté avoir remarqué quelque chose de choquant. Il semble qu'une notice, supposée être affichée dans l'une de ses expositions, décrivait la mort de Cobain : "Kurt Cobain a cessé d'exister à 27 ans."

Le terme "a cessé d'exister" est né sur TikTok, utilisé initially pour contourner les censures de l'application lorsqu'il s'agissait de discuter de la mort. Au fil du temps, il a pris une connotation plus douce, servant de manière moins inconfortable de parler de la mort et surtout du suicide.

L'apparition de "a cessé d'exister" dans une attraction touristique populaire, en référence à Cobain, a surpris de nombreux visiteurs. Des photos de cette notice ont été partagées dès mai, de nombreux expressing leur belief qu'elle manquait de respect envers Cobain et minimisait son héritage en évitant de discuter directement du suicide.

Le Museum of Pop Culture et ses commissaires n'ont pas répondu aux demandes d'informations de CNN.

Un autre visiteur a partagé une photo d'un autre panneau rapporté comme étant situé à proximité, expliquant que le commissaire invité de l'exposition avait intentionnellement utilisé "a cessé d'exister" comme "un signe de respect envers ceux qui ont malheureusement perdu la vie en raison de problèmes de santé mentale."

Adam Aleksic, un linguiste qui étudie la façon dont les jeunes communiquent en ligne et se fait appeler "The Etymology Nerd" sur TikTok, n'est pas surpris.

"C'est peut-être la première fois que nous voyons, peut-être, une approbation formelle de ce (mot) depuis une position d'autorité," a-t-il déclaré. "Mais les enfants l'utilisent depuis un moment."

Les réactions à la censure de TikTok et au slang numérique souvent supprimé ont joué un rôle important dans le fait que "a cessé d'exister" passe du jargon en ligne à l'utilisation hors ligne. Son entrée dans le langage courant peut également être attribuée à la sensibilité croissante lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets tels que le suicide, selon Nicole Holliday, professeur adjoint de linguistique à l'Université de Californie à Berkeley.

Ce changement générationnel est entraîné par les jeunes générations, élevées sur TikTok, qui introduisent de nouveaux langages dans leurs salles de classe et chez eux. Selon les cycles de tendance rapides, le slang viral dure généralement seulement quelques semaines. Mais si cela a été intégré dans un musée, "a cessé d'exister" est probablement là pour rester.

Les origines de "a cessé d'exister"

La première utilisation connue de "a cessé d'exister" date d'un épisode de 2013 de la série Disney XD "Ultimate Spider-Man". Spider-Man fait équipe avec Deadpool, qui reveals son plan pour "cesser son existence" de leur ennemi, Taskmaster, et de ses partisans.

"Je ne peux pas vraiment dire le mot en 'k' à haute voix; c'est un tic mental bizarre," explique Deadpool. Spider-Man utilise ensuite le "mot en 'k'".

"Cessé son existence" était principalement utilisé dans des memes obscurs, selon Aleksic, jusqu'à ce que les utilisateurs de TikTok trouvent une nouvelle utilisation pour lui.

TikTok, lancé aux États-Unis en 2018 et devenu extrêmement populaire début 2020, a rapidement réalisé que les vidéos discutant de la mort étaient sous-estimées dans les flux de leurs abonnés par l'algorithme de l'application.

"Il y a beaucoup de gens sur TikTok qui ont de bons contenus sur le soutien aux personnes qui luttent contre la dépression ou les pensées de suicide," a déclaré Holliday. "Et donc ils veulent continuer à faire ces vidéos, mais ils veulent aussi qu'elles atteignent ce public."

Les utilisateurs ont ensuite employé un nouveau terme qui suggère le sujet sensible sans être signalé, en le nommant "cessé son existence" dans les légendes et les textes de leurs vidéos. En 2021, il était devenu le "terme par défaut pour discuter du suicide" sur TikTok, selon Holliday.

"Cessé son existence" est l'un des termes les plus célèbres de l'algospeak, le langage de l'internet qui utilise des euphémismes ou des mots mal orthographiés pour contourner les censures ou les drapeaux algorithmiques qui pourraient sinon masquer ou dé-monétiser leur contenu. D'autres phrases populaires d'algospeak comprennent "seggs" pour le sexe ou "SA" pour viol, toutes deux couramment utilisées sur TikTok, selon Holliday.

La génération Alpha, les enfants nés au plus tôt en 2010 et élevés sur TikTok, utilise maintenant "cessé son existence" hors ligne pour discuter du suicide ou du meurtre dans n'importe quel contexte, a noté Aleksic, basé sur ses entretiens avec le personnel scolaire pour un livre qu'il écrit.

Dans leurs discussions, les éducateurs ont acknowledging avoir rencontré des élèves qui utilisent "cessé son existence" pour décrire les fins de personnages dans des essais sur des sujets comme "Hamlet" ou "Dr. Jekyll et Mr. Hyde". Certains conseillers ont partagé que leurs élèves préfèrent ce terme à d'autres pour décrire la mort.

Selon Aleksic, le rôle de "cessé son existence" a transcendé ses débuts en tant qu'algospeak. Il a noté que les élèves de collège d'aujourd'hui n'utilisent plus cela pour contourner les interdictions, mais plutôt comme une méthode confortable pour discuter de sujets liés à la mort.

Aleksic a mis en évidence l'abondance d'euphémismes pour la mort en anglais, tels que "est décédé", "décédé" et "a perdu la vie". Les euphémismes sont des phrases plus douces qui servent de substituts aux termes durs ou sombres.

Il a poursuivi : "L'euphémisation de la mort est un processus en cours car nous sommes toujours mal à l'aise pour discuter de la mort et toujours à la recherche de nouveaux moyens, plus doux, d'aborder ce sujet."

Le suicide, en particulier, est un sujet controversé en raison de la peur de contagion lorsqu'il est présenté de manière insensitive. La couverture médiatique et le langage utilisé pour le décrire ont continuellement évolué pour devenir plus sensibles, a expliqué Holliday. "Est décédé par suicide" est généralement considéré comme le terme approprié pour signaler de telles morts, a noté Holliday, bien que le langage autour du suicide était plus brut il y a quelques années.

Holliday a commenté : "En censurant le terme 'suicide', TikTok lui donne en réalité plus de pouvoir."

La raison derrière l'émoi concernant "invivu"

La controverse autour d'une pancarte de musée signalée tourne autour de son utilisation de "invivu" en référence à Cobain. Il semble que le musée ait abordé la controverse, un visiteur ayant partagé une pancarte mise à jour, qui indique maintenant "Kurt Cobain est décédé par suicide".

L'utilisation de "invivu" a compréhensiblement offensé de nombreuses personnes, ont souligné Aleksic et Holliday. Le suicide est un sujet hautement sensible sur lequel les gens ont des convictions fermes. De plus, le suicide de Cobain a été largement médiatisé et il était une figure publique aimée.

Holliday a expliqué plus en détail que le langage évolue constamment, parfois subtilement sans que nous nous en rendions compte. Elle a noté : "Lorsque les linguistes examinent si un terme de slang va continuer sa viralité, ils examinent sa fonction - a-t-il un rôle distinctif en dehors des synonymes ?"

Holliday a ajouté que "invivu" remplit en effet une fonction unique, et que les jeunes individus l'utilisent déjà différemment de son utilisation d'origine sur TikTok (ironiquement, plus en ligne avec la motivation de Deadpool). L'évolution du langage est cyclique, car un nouveau terme entre dans le discours populaire, et des confusions surgissent parmi les générations plus âgées qui ne comprennent pas sa valeur.

Holiday a conclu : "En fin de compte, l'indignation concernant 'invivu' est simplement un autre chapitre de 'Ces jeunes sont trop sensibles'. Le langage sert souvent de reflet des aspects de la société que les gens n'aiment pas voir changer."

Aleksic et Holliday ont tous deux évité de juger de l'utilisation présumée de "invivu" par le Museum of Pop Culture. Malgré l'absence du mot dans le musée, Holliday a maintenu que "invivu" continuerait à exister, ayant résidé sur TikTok depuis au moins trois ans.

"À jamais" sur Internet, a déclaré Holliday, "une fois que quelque chose existe depuis aussi longtemps, je soutiendrais qu'il devient partie du lexique."

L'utilisation du terme "a cessé son existence" dans une exposition sur Kurt Cobain au Museum of Pop Culture a suscité des débats parmi les visiteurs, certains croyant qu'il banalisait son héritage tandis que d'autres le voyaient comme une manière respectueuse de discuter de sa mort due à des problèmes de santé mentale.

L'apparition de "a cessé son existence" dans le discours mainstream, initialement popularisé sur TikTok, est un témoignage des tendances linguistiques changeantes parmi les jeunes générations, qui introduisent ce terme dans leurs salles de classe et conversations quotidiennes.

