La Fondation du Musée d'Hygiène allemand exprime ses préoccupations quant aux coupes budgétaires

Selon un communiqué, la ville de Dresde prévoit de réduire sa contribution annuelle à la Fondation du Musée d'Hygiène allemand de 665 000 euros dans le cadre de ses ajustements budgétaires. Cette réduction ramènerait la contribution annuelle de la ville au niveau de 2004, malgré l'augmentation générale des coûts et l'inflation actuelle. Comme la ville et l'État partagent le financement de la fondation, cette mesure équivaudrait à une réduction annuelle de 1,33 million d'euros. La fondation a exprimé ses préoccupations, déclarant : "Cela place le musée dans une situation délicate."

La fondation a souligné que le Musée d'Hygiène allemand, qui s'adresse principalement aux familles, aux enfants et aux jeunes, est l'un des établissements culturels emblématiques de Dresde, avec un attrait régional et international. Si le conseil municipal accepte ces "substantielles" coupes, la fondation a affirmé que le travail en cours dans son format actuel ne peut plus être poursuivi, et l'identité du musée sera inévitablement modifiée. Ils ont mis en garde : "La réputation établie au cours des 30 dernières années est en danger sérieux."

Musée avec un siècle d'histoire

Fondé en 1912 par l'industriel Karl August Lingner (1861-1916), inventeur de l'eau dentaire Odol, le Musée d'Hygiène allemand de Dresde a joué un rôle pivot dans la 1ère Exposition internationale d'hygiène tenue à Dresde en 1911. La collection du musée compte plus de 30 000 objets liés à l'histoire de l'éducation et des soins de santé, notamment ses fameuses figures de verre. Depuis 1999, le musée est géré par une fondation qui reçoit des fonds grâce à des contributions égales de la ville et de l'État, ainsi que des dons limités d'entreprises et de fondations. En plus de son exposition permanente sur le corps humain, le musée offre des présentations de premier plan, notamment un musée pour enfants.

