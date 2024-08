- Le musée a pour but de raconter l'histoire captivante d'Hambourg de manière engageante.

Animer l'histoire et maintenir l'intérêt des visiteurs est l'objectif du Museum für Hamburgische Geschichte sur Holstenwall. Pour y parvenir, le musée municipal, fondé en 1922 selon les plans de l'architecte Fritz Schumacher, subira d'ici la fin de 2028 une rénovation complète de son contenu et de sa structure. Selon Hans-Jörg Czech, directeur de la Stiftung Historische Museen Hambourg, "Il ne s'agit pas de mettre à jour ce qui existe déjà, mais de créer quelque chose de complètement neuf et frais."

Les travaux de rénovation et la redistribution de l'exposition permanente sont financés à hauteur de 101 millions d'euros, dont 83 millionsprovided by the city and 18 million by the federal government.

De nombreuses ajustements architecturaux sont prévus pour améliorer le confort, l'accessibilité et l'efficacité énergétique du musée. En outre, le musée établira un lien plus étroit avec le parc adjacent, Planten un Blomen. Les services de restauration bénéficieront de nouveaux espaces et d'une plus grande terrasse donnant sur le parc.

Le cœur de la rénovation du contenu réside dans la transformation de l'exposition permanente, qui s'étend sur trois étages et environ 5 000 mètres carrés. Selon le sénateur de la Culture Carsten Brosda (SPD), "Le musée vise à offrir des voies pour que les gens se connectent à l'histoire de la ville."

Les visiteurs de Hambourg peuvent se réjouir d'un Museum of the History of Hamburg considérablement amélioré après sa rénovation complète, qui comprend des mises à jour de son contenu et de sa structure. Le musée, situé sur Holstenwall, offrira une expérience fraîche et nouvelle, enrichissant la connexion avec l'histoire de la ville.

