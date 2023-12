Faits

Le Mpox aux États-Unis en bref

En novembre 2022, l'OMS rebaptise le virus du monkeypox en mpox après avoir travaillé avec le Comité international de taxonomie des virus (ICTV) pour renommer le virus en utilisant une nomenclature sociale et culturelle non stigmatisante et non offensante.

(Source : Centers for Disease Control and Prevention)

LeMpox est un poxvirus. Il provoque généralement des lésions ressemblant à des boutons ou à des cloques et des symptômes grippaux tels que la fièvre. La maladie est rarement mortelle.

La variole se propage par contact étroit. Il s'agit du contact physique direct avec les lésions ainsi qu'avec les "sécrétions respiratoires" partagées lors d'une interaction face à face et en touchant des objets qui ont été contaminés par des lésions ou des fluides de la variole. Le virus peut également être transmis au fœtus par le placenta.

Tout le monde peut tomber malade, mais les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) affirment que plus de 99 % des cas de variole aux États-Unis lors de l' épidémie de 2022 ont été recensés chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Toutefois, la variole n'est généralement pas considérée comme une maladie sexuellement transmissible.

La variole est généralement présente en Afrique occidentale et centrale, mais des cas supplémentaires ont été observés en Europe, y compris au Royaume-Uni, et dans d'autres parties du monde ces dernières années. Ces cas sont généralement liés à des voyages internationaux ou à l'importation d'animaux infectés par le poxvirus.

Suivi des cas

Carte et nombre de cas de variole du CDC

Rapports de situation de l'OMS

Chronologie et épidémie de 2022

1958 - Le virus Mpox est découvert lorsque des singes élevés pour la recherche provoquent deux épidémies à Copenhague, au Danemark.

1970 - Le premier cas humain est enregistré au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo).

2003 - Une épidémie aux États-Unis est liée à des chiens de prairie de compagnie infectés importés du Ghana et entraîne plus de 80 cas.

16 juillet 2021 - Le CDC et les autorités sanitaires locales de Dallas annoncent qu'ils enquêtent sur un cas de variole chez un voyageur en provenance du Nigeria . "L'individu est un résident de la ville de Dallas qui a voyagé du Nigéria à Dallas, arrivant à l'aéroport Love Field le 9 juillet 2021. La personne est hospitalisée à Dallas et son état est stable", indique le Dallas County Department of Health and Human Services dans un communiqué.

17 mai 2022 - Le premier cas confirmé de variole aux États-Unis dans le cadre de l'épidémie de 2022 est signalé aux CDC chez un voyageur rentré du Canada dans le Massachusetts.

19 mai 2022 - L'OMS signale que le taux de mortalité de l'épidémie se situe entre 3 et 6 %.

23 mai 2022 - Les CDC annoncent la mise à disposition de doses de vaccin contre la variole provenant du stock stratégique national pour les "personnes à haut risque". Aux États-Unis, le vaccin Jynneos à deux doses est homologué pour prévenir la variole et spécifiquement pour prévenir la variole.

26 mai 2022 - Le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC, annonce que les États-Unis distribuent le vaccin aux États où des cas ont été signalés et recommande la vaccination aux personnes les plus exposées au risque d'infection en raison d'un contact direct avec une personne atteinte de variole.

22 juin 2022 - Le CDC annonce un partenariat avec cinq laboratoires commerciaux pour augmenter la capacité de dépistage aux États-Unis.

23 juin 2022 - La ville de New York lance la première clinique de vaccination contre la variole aux États-Unis.

28 juin 2022 - Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) et l'administration Biden annoncent une stratégie de vaccination renforcée et signalent que plus de 9 000 doses de vaccin ont été distribuées à ce jour.

22 juillet 2022 - Deux enfants américains contractent la variole, une première aux États-Unis. Selon le CDC, les deux cas ne sont pas liés.

23 juillet 2022 - L'OMS déclare que la variole est une urgence de santé publique de portée internationale, "un événement extraordinaire qui peut constituer un risque pour la santé publique d'autres pays du fait de la propagation internationale de la maladie et qui peut nécessiter une riposte internationale coordonnée".

27 juillet 2022 - Après des semaines d'approvisionnement limité en vaccins contre la variole, plus de 786 000 doses supplémentaires sont mises à disposition aux États-Unis, selon le ministère de la santé et des services sociaux.

29 juillet 2022 - L'État de New York déclare l'état d'urgence en réponse à l'épidémie de variole.

1er août 2022- La Californie et l'Illinois déclarent l'état d'urgence. La Californie a signalé plus de 800 cas, et l'Illinois plus de 500, selon les données du CDC.

2 août 2022 - L'administration Biden crée une équipe d'intervention contre la variole. Le président Joe Biden nomme Robert Fenton, de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), coordinateur national de la réponse à la variole à la Maison-Blanche.

2 août 2022 - Un rapport de l'Institut national de microbiologie espagnol indique que deux hommes, âgés de 31 et 44 ans, décédés de la variole dans des cas non liés, avaient tous deux développé une encéphalite, ou gonflement du cerveau, qui peut être déclenchée par des infections virales. L'encéphalite est une affection très rare connue pour être associée à la variole. Elle a été signalée chez des personnes atteintes de la variole en Afrique de l'Ouest et chez un patient aux États-Unis en 2003, lors de la petite épidémie liée à l'importation de chiens de prairie.

4 août 2022 - L'administration Biden déclare que l'épidémie de variole est une urgence nationale de santé publique.

5 août 2022 - Un rapport publié par les CDC révèle que 94 % des cas concernaient des hommes ayant eu récemment des rapports sexuels ou des contacts intimes avec un autre homme. En outre, 54 % des cas concernaient des Noirs américains et des Latinos.

9 août 2022 - Afin d'augmenter les stocks limités du vaccin Jynneos mpox, les autorités sanitaires fédérales autorisent l'administration de plus petites doses en utilisant une méthode d'injection différente. La nouvelle stratégie d'injection permet aux professionnels de la santé d'effectuer des injections peu profondes par voie intradermique, entre les couches de la peau, avec un cinquième de la dose standard, plutôt que par voie sous-cutanée, dans la couche adipeuse située sous la peau, avec la dose la plus importante.

18 août 2022 - La Maison Blanche annonce l'accélération du calendrier de distribution des vaccins du HHS, avec la mise à disposition de 1,8 million de doses supplémentaires du vaccin Jynneos. Des vaccins supplémentaires seront distribués aux communautés accueillant de grands événements LGBTQI+.

19 août 2022 - Le comté de King, dans l'État de Washington, qui comprend Seattle, déclare que la variole est une urgence de santé publique, avec plus de 270 cas enregistrés.

12 septembre 2022 - Le premier décès dû à la variole aux États-Unis est confirmé dans le comté de Los Angeles, en Californie.

11 mai 2023 - L'OMS déclare que l'épidémie de variole n'est plus une urgence sanitaire mondiale.

26 octobre 2023 - Le comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination, ou ACIP, vote à l'unanimité pour recommander que certaines personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent un risque élevé de contracter la variole continuent à recevoir le vaccin dans le cadre de leurs soins de santé sexuelle.

