Le Mossad aurait transféré des explosifs dans les appareils de sondage du Hezbollah.

Le Liban est actuellement en pleine confusion suite à une série d'explosions coordonnées impliquant de nombreux talkies-walkies. Des sources de la région suggèrent que les services secrets israéliens, le Mossad, pourraient être responsables de la transformation des outils de communication de Hezbollah en armes mortelles. Aucun avis officiel concernant cette allégation n'a été émis.

Les sources rapportent que le Mossad aurait prétendument classé des milliers de talkies-walkies pour Hezbollah plusieurs mois avant leur distribution. Il est affirmé que 5 000 unités du fabricant taïwanais Gold Talon ont été intégrées avec une petite quantité d'explosifs pendant leur processus de production. Selon un haut responsable de la sécurité libanaise et une autre personne informée de la situation, "le Mossad a inséré une carte de circuit chargée d'explosifs et d'un code dans l'appareil. C'estvirtuellement impossible à détecter avec n'importe quel moyen, même en utilisant des appareils modernes ou des scanners."

Les 5 000 talkies-walkies ont été achetés par Hezbollah et introduits dans le pays au début de l'année. Finalement, mardi, 3 000 d'entre eux ont explosé simultanément après avoir reçu un message codé, déclenchant ainsi les explosifs cachés.

L'analyse des restes des talkies-walkies détruits par Reuters a révélé une conception et des autocollants similaires à ceux des talkies-walkies Gold Talon. Cependant, le fondateur de l'entreprise, Hsu Ching-Kuang, a nié les allégations selon lesquelles sa société était à l'origine des explosions. "Le produit n'était pas le nôtre. Il portait simplement notre marque", a-t-il déclaré.

Selon Hsu, les talkies-walkies ont été fournis par une entreprise européenne autorisée à utiliser la marque taïwanaise. Il a refusé de nommer l'entreprise. Gold Talon a également été touché par l'incident. "Nous sommes une entreprise respectable. C'est une situation humiliante", a-t-il déclaré.

Les combattants de Hezbollah sont connus pour utiliser des talkies-walkies comme méthode de communication discrète pour contourner la surveillance israélienne des smartphones. Les sources affirment que les appareils modifiés sont entrés dans le pays sans être détectés au début de l'année et sont restés non détectés pendant plusieurs mois. Les explosions ont entraîné la mort de neuf personnes et ont causé près de 3 000 blessures, touchant principalement des membres de Hezbollah et l'ambassadeur

