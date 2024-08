- Le montant des financements de la télévision cette saison et au-delà: quels sont les chiffres?

Malgré leur failure à remporter le championnat, le FC Bayern Munich reste le principal bénéficiaire de la répartition des revenus télévisuels en Allemagne. Pour la saison à venir, l'équipe qui a terminé troisième la saison précédente peut s'attendre à recevoir plus de 100 millions d'euros. Cependant, le montant exact des revenus que la Deutsche Fußball Liga (DFL) peut répartir à partir de la saison 2025/26 reste un mystère partagé par tous les autres clubs de la 1. et 2. Bundesliga. Le différend en cours entre la DFL et la chaîne de sport en streaming DAZN a des implications à long terme significatives.

Avant le coup d'envoi de la saison 2021/22 de la Bundesliga à Mönchengladbach, les clubs professionnels ont une idée raisonnablement claire des revenus qu'ils recevront des recettes de marketing télévisé national et international dans les mois à venir. La DFL prévoit de répartir environ 1,212 milliard d'euros cette saison seule des recettes nationales entre les 36 clubs professionnels allemands. En outre, il y a environ 214 millions d'euros des recettes internationales.

Bayern en tête, Stuttgart à la traîne

Le FC Bayern Munich reçoit la plus grande part des distributions, suivi de près par le Borussia Dortmund et les champions du Bayer Leverkusen, chacun recevant environ 90 millions d'euros. Cependant, le VfB Stuttgart, deuxième, reçoit environ 56 millions d'euros et se classe 11ème dans le classement des revenus télévisuels, comme calculé par le portail de confiance "fernsehgelder.de".

La formule de répartition est complexe mais pas secrète. Environ 50 pour cent de la répartition des revenus télévisuels est basé sur un montant de base d'environ 26 millions d'euros pour chaque équipe de première division et de 7,4 millions d'euros pour chaque équipe de deuxième division. Cette structure permet même aux nouveaux venus de la Bundesliga, tels que le FC St. Pauli (33,6 millions d'euros) et le Holstein Kiel (31,5 millions d'euros), de générer des revenus substantiels.

Les 43 pour cent restants sont déterminés par les performances passées, tandis que le développement des jeunes et l'intérêt représentent chacun 4 et 3 pour cent. Les clubs disposent actuellement des données de la DFL pour la planification à court terme, mais la répartition pour les saisons à venir reste incertaine en raison de l'enchère de droits halted il y a quatre mois, résultant du litige juridique entre la DFL et DAZN pour le plus grand paquet télévisé pour les saisons 2025/26 à 2028/29.

Le PDG de la DFL, Steffen Merkel, a précédemment souligné l'importance de l'enchère de droits, déclarant qu'elle était "si importante parce qu'elle a des conséquences si éloignées. Les revenus fixent le cadre économique presque jusqu'à la prochaine décennie". Les revenus télévisuels jouent un rôle crucial dans l'acquisition de nouveaux joueurs et la négociation de contrats sur plusieurs années, représentant en moyenne 30 pour cent du chiffre d'affaires des clubs. Pour certains clubs, ce chiffre peut même atteindre presque 50 pour cent.

Actuellement, les clubs, la ligue et tous les fournisseurs de télévision attendent la décision de l'Institut allemand d'arbitrage (DIS), qui traite le litige DFL/DAZN. La décision est attendue pour la fin septembre, avec les motifs à suivre en décembre.

La date de reprise de l'enchère des droits télévisuels est incertaine. Si DAZN attend les motifs, cela pourrait se produire beaucoup plus tard. L

