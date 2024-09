Le monde du tennis connaît une activité sismique, le joueur est puni.

La situation de Jannik Sinner évolue vers le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'Agence mondiale antidopage (AMA) plaide en faveur d'une suspension importante contre le numéro un mondial italien. Beaucoup est en jeu dans cette situation, car Sinner est déterminé à blanchir son nom une fois de plus.

La scène du tennis a continué comme d'habitude pendant le week-end, avec l'ATP Tour qui met en avant ses stars, et Jannik Sinner participant à un clip promotionnel pour un événement lucratif en Arabie Saoudite. Cependant, la controverse liée au dopage concernant le Tyrolien du Sud s'intensifie à mesure que l'AMA fait appel de son acquittement devant le TAS.

L'AMA argue que, selon les règlements antidopage, Sinner était bel et bien responsable de l'entrée de la substance interdite Clostebol dans son organisme, et qu'au minimum, il a été négligent. La peine potentielle : "une suspension d'un an à deux ans".

Cela pourrait être désastreux pour le groupe isolé de stars du sport grassement payées ; une punition sévère pour le numéro un, un jeune homme de 23 ans avec un avenir prometteur devant lui, entaché de l'étiquette de "délinquant dopé" à son retour.

L'affaire soulève des remous, Sinner joue au tennis

L'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA) avait transféré le dossier à un tribunal indépendant, entraînant une pénalité de deduction de prize money et de points pour les échantillons positifs du tournoi d'Indian Wells en mars. Cependant, aucune culpabilité ni négligence n'a été reconnue, et Sinner n'a jamais eu à purger de suspension.

Même si son affaire resurgit, Sinner reste sur le court, battant le Russe Roman Safiullin à Beijing pendant le week-end. L'appel de l'AMA, déposé jeudi, a été publié peu après sa victoire. Sinner a exprimé sa déception et sa surprise face à ce revirement de situation, notant que les trois audiences précédentes s'étaient bien déroulées pour lui.

Malgré tout, il est pleinement engagé à coopérer, promettant de fournir tout ce qui est nécessaire pour prouver à nouveau son "innocence". Il a du mal à comprendre pourquoi trois juges supplémentaires devraient réévaluer les mêmes faits et documents.

Alcaraz soutient Sinner : "Je suis avec lui"

D'autres ont également exprimé leur opinion. Le champion de Wimbledon Carlos Alcaraz a exprimé de la sympathie pour son rival. "Je suis avec lui", a déclaré l'Espagnol, espérant que cette question sera résolue rapidement. Les médias italiens ont réagi avec ferveur, accusant l'AMA de chercher à saboter Sinner. "L'AMA est déterminée à arrêter Sinner", a écrit "Corriere dello Sport". Selon "Tuttosport", Sinner se serait retrouvé dans les Politics sales du sport. Nick Kyrgios, la star australienne de tennis volatile, a célébré avec un post sur Instagram, "Hahaha, peut-être pas si innocent que ça après tout, hein?"

À la fois l'ITIA et les autorités italiennes antidopage ont maintenu la décision initiale, l'AMA ne montrant aucun intérêt à contester les résultats de Sinner en mars avant le TAS. Cela inclut ses titres Masters à Miami et Cincinnati, sa victoire au tournoi sur gazon à Halle/Westfalen et son triomphe à l'US Open, lui permettant de remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

Cependant, Sinner reste responsable des échantillons positifs, pas son physiothérapeute qui a perdu sa place dans l'équipe de Sinner après avoir utilisé un spray stéroïdien en vente libre, mettant l'équipe dans l'embarras. C'est l'histoire de Sinner, que le tribunal a finalement endossée. Maintenant, les juges du TAS décideront de son sort. Jusqu'à la sentence, il peut continuer à jouer, et que

