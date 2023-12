Le monde du sport automobile rend hommage à la "légende de la course" Stirling Moss

La légende britannique de la course automobile est largement considérée comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1, bien qu'elle n'ait jamais remporté de titre de champion du monde.

Le sextuple champion du monde Lewis Hamilton a fait l'éloge de Moss, décrivant leur amitié comme "une paire inhabituelle".

"Je pense qu'il est important que nous célébrions sa vie incroyable et le grand homme qu'il était", a déclaré l'homme de 35 ans sur Instagram.

"Dire au revoir n'est jamais facile et peut être triste, mais il sera toujours là, dans nos souvenirs et sera toujours une si grande partie de l'héritage du sport automobile britannique. Nos conversations vont certainement me manquer.

"Pour être honnête, notre amitié était tellement inhabituelle. Deux personnes issues d'époques et de milieux très différents, mais nous avons sympathisé et nous avons finalement découvert que l'amour de la course que nous partagions tous les deux faisait de nous des camarades. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu ces moments privilégiés avec lui".

Moss a couru entre 1948 et 1962, remportant 212 des 529 courses auxquelles il a participé, dont la célèbre Mille Miglia de 1955, une course de 1 600 km à travers l'Italie, en un temps record.

Il a également été vice-champion des pilotes de F1 à quatre reprises au cours de sa carrière.

Moss a remporté 16 Grands Prix au cours de sa carrière, dont des victoires "emblématiques" à Monaco et en Allemagne en 1961.

L'une de ses anciennes écuries, Mercedes, a déclaré avoir "perdu un ami très cher".

"Aujourd'hui, le monde du sport a perdu non seulement une véritable icône et une légende, mais aussi un gentleman. L'équipe et la famille Mercedes Motorsport ont perdu un ami très cher. Sir Stirling, vous nous manquerez", a déclaré l'équipe dimanche.

Son ancien rival McLaren l'a décrit comme "un compétiteur prodigieux et un gentleman accompli", tandis que Ferrari l'a défini comme un "adversaire redoutable".

Lorsqu'il a rejoint Mercedes en 1955, Moss a formé un formidable partenariat avec Juan Manuel Fangio, qui avait déjà remporté le championnat des pilotes à deux reprises.

Moss remporte son premier titre de champion du monde de F1 peu de temps après, en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne 1955.

Il a terminé deuxième du championnat derrière Fangio cette année-là et deux autres fois par la suite.

Il est passé tout près du titre de champion du monde de F1 en 1958, s'inclinant d'un seul point face à Mike Hawthorn.

Toto Wolff, directeur de l'équipe et PDG de Mercedes, a déclaré que le monde de la course automobile perdait une "figure plus grande que nature".

"Sir Stirling était l'un des survivants d'une époque où la course automobile était synonyme de danger, de bravoure et de camaraderie", a-t-il déclaré sur Twitter.

"Mais surtout, la carrière de Stirling a été caractérisée par un esprit sportif irréprochable et c'est en cela qu'il s'est vraiment distingué. Il a été une grande figure de l'histoire de Mercedes, à la fois en tant que pilote de Grand Prix et en tant que vainqueur des Mille Miglia de 1955.

"Il n'est pas exagéré de dire que nous ne reverrons plus jamais son image. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse Lady Susie, à sa famille et à ses amis. Bon vent à un vrai coureur".

Mario Andretti, vainqueur du championnat du monde 1978, a décrit Moss comme son héros.

"Il était mon héros et un homme si gentil, aimé de tous. Il était un véritable géant de notre sport et il nous manquera à jamais", a-t-il écrit sur Twitter.

L'ancien pilote de F1 Paul di Resta a déclaré que Moss était "l'un des hommes les plus gentils que j'aie jamais rencontrés", tandis que le triple champion du monde Jackie Stewart l'a qualifié de "pilote de course le plus charismatique qui ait jamais existé".

