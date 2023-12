Le monde du football se préoccupe-t-il vraiment d'éradiquer l'homophobie ?

Mais les stars du football ne sont pas les seules à s'inquiéter d'être acceptées dans leur monde, les supporters aussi.

Si le Pays de Galles se qualifie pour la Coupe du monde 2022, le rêve deviendra réalité pour James Brinning.

Fan de longue date de l'équipe nationale, il n'aimerait rien de plus que de voir Gareth Bale, Aaron Ramsey et consorts participer à la plus grande compétition internationale de football.

Mais si les Dragons se retrouvent sur la scène mondiale l'année prochaine, pour la première fois depuis plus de soixante ans, Brinning risque de ne pas pouvoir se déplacer pour assister en personne à l'un des matches de l'équipe - non pas à cause d'un quelconque coronavirus, mais parce qu'il est homosexuel et que la Coupe du monde se déroulera au Qatar, où l'homosexualité est illégale et passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

"Pouvoir regarder le Pays de Galles jouer à la Coupe du monde serait une occasion unique dans une vie", a déclaré Brinning à CNN Sport. "Mais, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais y aller parce que je ne me sentirais pas en sécurité. Et c'est vraiment bouleversant de penser à cela - parce que je devrais pouvoir participer à un moment aussi important de l'histoire du football gallois si cela se produit".

En juillet, les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont déclaré à CNN qu'ils n'empêcheraient personne d'entrer dans le pays en raison de son "orientation sexuelle" ou de tout autre aspect, y compris sa "race, sa religion ou ses croyances".

"Cette Coupe du monde est ouverte à tous.

La décision de la FIFA d'organiser le tournoi dans un pays où les supporters LGBTQ+ ne se sentent pas les bienvenus n'est qu'un aspect d'un problème plus large auquel le football est actuellement confronté, les supporters LGBTQ+ estimant que l'homophobie est en hausse dans ce sport et que les instances dirigeantes ne font pas assez pour y remédier.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de la FIFA a déclaré : "Comme indiqué dans la stratégie de durabilité de la Coupe du monde de la FIFA, le Qatar, en tant que pays hôte, est pleinement conscient de sa responsabilité d'adhérer aux attentes et aux exigences de la FIFA en matière de droits de l'homme, d'égalité et de non-discrimination.

"Le Qatar s'engage à faire en sorte que tout le monde puisse profiter du tournoi dans un environnement sûr et accueillant, à construire des ponts de compréhension culturelle et à créer une expérience inclusive pour tous les participants, les spectateurs et les communautés locales, y compris pour la communauté LGBTIQ+", a ajouté le porte-parole.

"La FIFA est convaincue que toutes les mesures nécessaires seront mises en place pour que les supporters LGBTIQ+ et leurs alliés puissent profiter du tournoi dans un environnement accueillant et sûr, comme tout le monde.

Les préoccupations de M. Brinning ne se limitent pas à l'événement le plus prestigieux du football.

Selon lui, les supporters LGBTQ+ doivent souvent se renseigner sur les attitudes à l'égard des personnes LGBTQ+ dans les pays où se déroulent des événements tels que l'Euro, l'Europa League et la Ligue des champions avant de se rendre à l'étranger pour soutenir leur équipe - simplement pour savoir s'ils pourront mettre les pieds dans les stades en toute sécurité.

Au Royaume-Uni, Brinning évoque également l'expérience profondément décourageante d'entendre des chants homophobes entonnés par des supporters du même club.

"Je me souviens avoir vu les Spurs[Tottenham Hotspur] jouer contre Chelsea en Coupe d'Angleterre et j'étais tellement excité", se souvient Brinning. "J'ai été très déçu, non seulement parce que j'ai dû entendre des propos homophobes, mais aussi parce qu'ils venaient d'autres supporters des Spurs.

"Cela nuit à la camaraderie que l'on est censé partager avec les autres supporters".

Le chant auquel Brinning fait référence est une chanson désobligeante, jugée profondément offensante pour la communauté LGBTQ+ et utilisée depuis des années pour se moquer de Chelsea.

Dans une déclaration sur le sujet des abus discriminatoires au début de la nouvelle saison, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré : "Je pense que nous avons fait le tour de la question : "Je pense que nous avons clairement indiqué que la lutte contre la discrimination est une priorité pour la Premier League, comme pour tous nos clubs.

"Nous avons introduit une interdiction à l'échelle de la ligue, de sorte que si vous êtes pris, vous serez banni non seulement de votre propre club, mais aussi de tous les autres clubs de Premier League [...] et avec le retour des supporters, nous travaillons avec les stewards pour les aider à gérer certains de ces problèmes s'ils surviennent".

Masters a également déclaré que la Premier League "travaille avec les groupes de supporters, avec les supporters, pour aider à financer l'éducation des supporters afin que les gens puissent comprendre pleinement l'impact des abus discriminatoires".

La loi sur les délits liés au football (Football Offenses Act), introduite pour la première fois au Royaume-Uni en 1991, ne mentionne pas les chants homophobes ou l'utilisation de propos homophobes dans les stades comme des délits. Même dans la section de la loi qui considère comme une infraction le fait de se livrer à des chants de nature "incidente", il n'y a pas de référence spécifique au langage homophobe ou à l'homophobie en tant que comportement "indécent".

En août, la Professional Footballers' Association (association des footballeurs professionnels), qui regroupe les anciens et actuels footballeurs des ligues anglaises, a publié une analyse des abus en ligne visant les footballeurs entre septembre 2020 et mai 2021.

Cette analyse a révélé que près d'un tiers de tous les abus dirigés contre les joueurs étaient homophobes.

En décembre 2020, ce type d'abus a atteint son apogée, le même mois où la campagne Rainbow Laces, qui vise à soutenir la communauté LGBTQ+ dans le sport, se déroule dans l'ensemble du football anglais.

L'analyse de la PFA a été réalisée un mois après la clôture de l'Euro 2020, une compétition qui, malgré toute la joie qu'elle a apportée, a aussi parfois été le théâtre de discriminations à l'égard des supporters LGBTQ+.

Le 23 juin, l'Allemagne a affronté la Hongrie dans un match qui s'est déroulé dans une atmosphère de tension et de profond malaise, les militants LGBTQ+ ayant fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu'ils ne se sentaient pas particulièrement bienvenus lors de cette rencontre.

Avant le match, des supporters LGBTQ+, des alliés et des responsables allemands, dont le maire de Munich Dieter Reiter, avaient demandé à l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, l'autorisation d'illuminer l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Cette demande a été formulée en solidarité avec la communauté LGBTQ+ de Hongrie, à la suite de l'adoption, cet été, d'une loi interdisant dans les écoles tout matériel susceptible, selon les autorités, de "promouvoir" l'homosexualité ou le changement de sexe.

Cette législation s'inscrit dans une série de politiques de division défendues par le dirigeant hongrois Victor Orban, un nationaliste pur et dur qui s'est déjà insurgé contre les personnes LGBTQ et les immigrés. "Il ne s'agit pas des homosexuels, il s'agit des enfants et des parents", a déclaré Orban en juin à propos de la législation.

L'UEFA a décliné la demande de Reiter et a publié une déclaration affirmant que la décision était due à son "contexte politique", tout en rappelant au monde que l'instance elle-même est une "organisation politiquement et religieusement neutre".

Mais le refus de l'UEFA d'autoriser un acte aussi anodin que l'illumination d'un stade aux couleurs du drapeau arc-en-ciel n'a pas seulement donné à un certain nombre de supporters de football LGBTQ+ le sentiment d'avoir été mis à l'écart et rejetés, il a également soulevé la question de savoir ce que font exactement les instances dirigeantes du football pour protéger et responsabiliser les amoureux du jeu qui ne sont pas hétérosexuels ou cisgenres.

Tout cela a conduit les supporters, les clubs et les joueurs de football LGBTQ+ à s'interroger : Le monde du football se soucie-t-il d'éradiquer l'homophobie du jeu ?

Lou Englefield, directeur de Pride Sports et l'un des principaux responsables de la campagne mondiale Football v Homophobia, estime que les instances dirigeantes du football pourraient faire beaucoup plus pour lutter contre ce type de discrimination.

"Cette année, l'UEFA a autorisé la tenue du championnat d'Europe dans des pays qui interdisent les manifestations de fierté et de solidarité à l'égard des LGBTQ+", a-t-elle déclaré à CNN Sport.

"L'UEFA n'a pas soutenu la communauté lorsqu'elle en avait besoin et a permis à des nations qui nourrissent un sentiment de plus en plus homophobe de se déchaîner. Cela s'oppose directement aux principes de l'UEFA en matière de protection et de respect des droits de l'homme.

M. Englefield souligne que les supporters de football LGBTQ+ se demandent s'ils ont réellement voix au chapitre dans la gouvernance du sport, car leurs préoccupations concernant la présence de l'hostilité et de l'homophobie dans le jeu restent souvent sans réponse :

"Avant l'Euro, par exemple, plusieurs organisations et initiatives de football LGBTQ+ ont envoyé une lettre à l'UEFA pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la rhétorique et aux environnements homophobes que l'on pouvait trouver dans certains pays hôtes", a déclaré M. Englefield.

"Nous n'avons jamais reçu de réponse. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu d'accusé de réception de notre lettre".

CNN a contacté l'UEFA pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse.

Pour Englefield, l'absence de réponse de l'UEFA à cette lettre indique un "échec" de sa part à protéger les supporters LGBTQ+.

"Nous savons qu'il y a des complications lorsqu'il s'agit d'organiser des événements footballistiques majeurs dans des pays qui ont leur propre législation et leur propre attitude à l'égard des droits des personnes LGBTQ+", a-t-elle déclaré.

"Mais il existe des moyens de faire face à l'homophobie sanctionnée par l'État que certaines nations perpétuent - et l'UEFA n'a pas bien géré cette situation lors de l'Euro 2020. Pas du tout."

Quant aux moyens de faire en sorte que les supporters de football LGBTQ+ se sentent en sécurité et bienvenus lors des matchs organisés dans des environnements où règne une homophobie rigoureuse, Englefield n'hésite pas à suggérer ce que l'UEFA et la FIFA pourraient et devraient faire.

Lors de la dernière Coupe du monde en Russie, par exemple, FARE, le réseau anti-discrimination pour le football en Europe et au-delà, a utilisé deux lieux, l'un à Saint-Pétersbourg et l'autre à Moscou, appelés "Maisons de la diversité", explique-t-elle.

"Dans ces maisons, des ateliers ont été organisés et des films d'information ont été projetés afin d'encourager la solidarité avec les personnes LGBTQ+ et de les sensibiliser à la situation difficile à laquelle elles sont souvent confrontées en Russie.

"Il ne s'agissait pas de nous obliger à boycotter le tournoi, mais de créer des espaces sûrs pour nous et d'encourager les autres à en savoir plus sur notre communauté, nos luttes et notre fierté", a-t-elle ajouté.

"Cela nous a permis d'utiliser le tournoi pour souligner le fait que les personnes LGBTQ+ existent dans le football et pour encourager l'allié.

Mme Englefield a été déçue de constater que, lorsque les matches de l'Euro 2020 se sont déroulés dans des pays où le sentiment homophobe est omniprésent, l'UEFA n'a pas mis en place de "Maisons de la diversité" ou d'initiatives similaires destinées à soutenir les supporters de football LGBTQ+.

Rory Magrath est professeur de sociologie à l'université Solent de Southampton. Ses travaux portent sur l'identité LGBTQ+ dans le football, l'acceptation de l'homosexualité parmi les supporters de football, la politique de lutte contre les discriminations et la représentation des sports dans les médias.

"Si la visibilité des LGBTQ+ dans le football s'est accrue au cours de la dernière décennie, avec l'essor de la campagne Rainbow Laces et le port du brassard arc-en-ciel par des joueurs de premier plan comme Harry Kane et Jordan Henderson pendant le mois des fiertés, ce n'est pas encore suffisant", a déclaré M. Magrath.

La campagne "Rainbow Laces" ne dure que quelques semaines au début de la saison. Les joueurs ne portent pas de brassard arc-en-ciel toute l'année. Qu'advient-il de la visibilité des supporters de football LGBTQ+ lorsque ce n'est pas la Pride ?"

M. Magrath pense qu'il faudrait faire plus pour lutter contre l'homophobie dans le sport à tout moment de l'année, et pas seulement lorsque nous célébrons la communauté certains mois.

Selon lui, le problème vient en partie d'une autre des principales instances dirigeantes du football et de sa tendance à "réagir" aux questions sociales plutôt qu'à prendre les devants.

"La FA [Football Association - responsable de la supervision du football anglais] est typiquement réactive plutôt que proactive lorsqu'il s'agit de lutter contre l'homophobie", a déclaré M. Magrath à CNN Sport.

"Si la visibilité s'est accrue ces dernières années, c'est le résultat de pressions extérieures et de campagnes menées par des groupes de supporters LGBTQ+ dirigés par des fans de clubs auxquels la FA a répondu, plutôt que d'une initiative interne.

Un porte-parole de la FA a déclaré à CNN : "La FA est fermement opposée à toute forme de discrimination :

"La FA s'oppose fermement à toutes les formes de préjugés et s'engage à lutter contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie à tous les niveaux du football anglais [...] nous nous efforçons de faire en sorte que le football à tous les niveaux soit un environnement accueillant, inclusif et sûr pour tous".

La FA a également fait spécifiquement référence au sujet de la visibilité des LGBTQ+ à l'Euro 2020.

"Nous croyons que les modèles et les alliés sont essentiels pour accroître la visibilité et nous étions fiers de nous allier aux communautés LGBTQ+ du monde entier lors du match de l'Angleterre contre l'Allemagne à l'UEFA EURO 2020 cet été", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous accueillons le drapeau de la fierté lors de toutes les rencontres de l'Angleterre au stade de Wembley et continuons à montrer notre soutien au groupe de supporters Three Lions Pride, tout en proposant des programmes de modèle et d'allié à nos employés, en partenariat avec Stonewall."

En dehors du football anglais, M. Magrath estime qu'en choisissant d'organiser des compétitions majeures dans des pays qui punissent les relations et les actes entre personnes de même sexe, la FIFA et l'UEFA envoient des messages contradictoires aux amateurs de football LGBTQ+.

"D'un côté, les supporters voient des joueurs importants porter des brassards arc-en-ciel, ce qui leur fait penser qu'il y a une place pour eux dans le football", explique M. Magrath. "D'autre part, la prochaine Coupe du monde se déroulera au Qatar, où les supporters LGBTQ+ savent qu'ils s'exposent à des conséquences s'ils s'expriment en public pendant leur séjour.

M. Magrath estime que l'UEFA et la FIFA ne sont pas suffisamment solidaires des supporters de football LGBTQ+ en affirmant, comme elles l'ont fait lors du match de l'Euro 2020 entre l'Allemagne et la Hongrie, qu'elles ne veulent pas participer à des "actes ou déclarations politiques", ce qui leur permet d'éviter de prendre des mesures importantes pour lutter contre l'homophobie sanctionnée par l'État qui s'infiltre dans le football.

"Lorsqu'ils n'affichent pas leur soutien à la communauté, comme lorsqu'ils refusent d'illuminer l'Allianz Arena aux couleurs de l'arc-en-ciel, ils tentent de dépolitiser le football", a déclaré M. Magrath. "Comme s'il n'y avait jamais eu de politique dans le sport auparavant !

Au fil de ses recherches, Magrath a constaté que, si de nombreux supporters LGBTQ+ estiment que le football est en train de devenir inclusif, la quasi-totalité de ceux à qui il a parlé ne pensent toujours pas que le football est un espace accueillant pour eux.

Alors que les instances dirigeantes les plus influentes du sport sont accusées de ne pas soutenir la communauté au moment où elle en a le plus besoin, l'homophobie continue de sévir au sein du ballon rond.

"Les supporters ont toujours l'impression qu'ils doivent afficher un comportement hétéro-masculin pour s'intégrer", affirme M. Magrath. "Malgré les changements d'attitude positifs observés ces dernières années, il existe une disparité entre la perception de la visibilité des LGBTQ+ dans le football et l'expérience des supporters eux-mêmes.

Alors que les institutions les plus puissantes du football sont confrontées à des suggestions selon lesquelles elles sont indifférentes à l'homophobie qui existe si clairement dans ce sport, M. Magrath prévient qu'à moins que des mesures sérieuses ne soient prises pour s'attaquer au problème, le football risque de s'éteindre à l'avenir.

"Le football doit évoluer pour inclure les minorités et les supporters LGBTQ+, faute de quoi il perdra à jamais ces supporters et exclura un grand nombre de personnes", a déclaré M. Magrath.

"Si nous n'améliorons pas la culture du football pour en faire un espace sûr - et si les instances dirigeantes ne font pas assez d'efforts pour s'en assurer - alors le jeu mourra.

