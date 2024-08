- Le monarque royal Charles III aurait mis fin à la protection de son frère.

Après avoir abdiqué de ses fonctions royales en 2022 en raison de l'attention du public, le prince Andrew n'avait plus de protection policière financée publiquement. Au lieu de cela, le roi Charles III a commencé à financer son service de sécurité privé. Cependant, selon des rapports de "The Sun on Sunday" et "Mail Online", Charles pourrait dissoudre l'équipe de sécurité d'Andrew, et les membres de l'équipe ont été informés que leurs services ne seraient plus nécessaires à partir de novembre.

Ce mouvement potentiel pourrait entraîner le départ d'Andrew de la loge royale, selon une source anonyme de "Mail Online". Actuellement, Charles et Andrew passent le week-end ensemble à l'estate de Balmoral en Écosse.

Le cottage de Frogmore : la nouvelle maison potentielle d'Andrew

L'attention portée à Andrew, en raison des nombreuses références dans les documents judiciaires liés au scandale de Jeffrey Epstein, a augmenté. Plus tôt cette année, il a été rapporté qu'Andrew avait décliné l'offre de déménager de la loge royale au cottage de Frogmore, une propriété voisine.

Depuis 2003, Andrew détient un bail de 75 ans pour le manoir du cottage de Frogmore. Un rapport antérieur de janvier a révélé qu'Andrew devrait assumer les coûts de sécurité substantiels liés au séjour dans la résidence de 30 chambres de la loge royale de Windsor dans le Grand Parc.

Le nom d'Andrew dans les documents d'Epstein

Le nom d'Andrew est apparu plus de 70 fois dans des documents juridiques concernant le scandale d'abus de Jeffrey Epstein, selon des rapports. Malgré cela, la police métropolitaine a annoncé qu'aucune nouvelle enquête n'avait été ouverte. Andrew nie fermement les allégations et a conclu un procès civil avec Virginia Giuffre contre une somme importante en 2022.

En mai 2020, Andrew a pris sa retraite de ses fonctions royales, et en janvier 2022, il a dû se défaire de ses titres et patronages, "Son Altesse Royale" n'étant plus un titre approprié pour lui.

La décision de la famille royale de potentiellement dissoudre l'équipe de sécurité du prince Andrew a suscité des préoccupations quant à ses futures résidences. Selon des rapports, Andrew pourrait devoir quitter la loge royale s'il n'a plus de protection, et le cottage de Frogmore, un manoir qu'il détient pour un bail de 75 ans, a été mentionné comme une éventuelle nouvelle maison.

