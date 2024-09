Le monarque de Belgique charge une fois de plus Flamen De Wever de construire un nouvel organe administratif.

Le Monarch a confié à De Wever la tâche de poursuivre rapidement les discussions parmi les cinq groupes politiques, selon un communiqué royal. Pendant environ dix jours, le démocrate-chrétien wallon Maxime Prévot avait exploré les positions des partis au nom du Roi, et il a désormais été déchargé de cette mission.

Lors de la séance de vote du 9 juin, le N-VA de De Wever est sorti comme parti le plus puissant, suivi du parti d'extrême droite flamand Vlaams Belang. Son intention est de forger une alliance de cinq partis avec des factions conservatrices et libérales de Wallonie et de Flandre, ainsi qu'avec des groupes socialistes en Flandre. Jusqu'à présent, des désaccords ont été rapportés concernant les questions de politique économique.

La formation de gouvernements en Belgique est généralement une entreprise complexe. Le législatif fédéral est divisé, avec la plupart des partis participant uniquement dans le sud francophone, le nord néerlandophone ou la région métropolitaine de Bruxelles. Le record de la plus longue période sans gouvernement en Belgique est de 541 jours, en 2010 et 2011.

