- Le monarque Charles se rend sur le site de l'incident mortel

Trois semaines après les tragiques attaques au couteau à Southport, Sa Majesté le Roi Charles III conversera avec les personnes touchées dans la ville. Le monarque bienveillant prévoit d'écouter les enfants et leurs familles lors d'une séance confidentielle, comme l'a révélé le palais de Buckingham. Des rencontres ultérieures avec des chefs de la communauté et des membres des services d'urgence sont prévues.

Le 29 juillet, trois fillettes innocentes, âgées de six, sept et neuf ans, ont perdu la vie dans des attaques au couteau, tandis que d'autres enfants étaient blessés, lors d'un atelier de danse de Taylor Swift pendant les vacances d'été. Un adolescent de 18 ans, dont les parents sont originaires du Rwanda, est le principal suspect. Il a également été inculpé pour tentative de meurtre sur huit enfants et deux adultes. Le mobile de cet acte horrible reste un mystère.

Des émeutes civiles dans plusieurs villes

À la suite de l'attaque, des rumeurs trompeuses concernant l'identité du suspect ont circulé sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs ont injustement désigné le suspect comme un migrant musulman, ce qui a entraîné des affrontements violents dans plusieurs villes britanniques. Des extrémistes d'extrême droite ont pris pour cible la police et les hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées, et des centaines ont été formellement inculpées. Plusieurs individus ont déjà été condamnés à des peines de prison.

Le roi Charles a exprimé sa gratitude envers la police après les troubles d'extrême droite. Il a salué les manifestations pacifiques de milliers de personnes contre la violence et a été "très encouragé (...) par les nombreuses manifestations d'esprit communautaire". Les actions violentes et criminelles d'un petit nombre ont été rencontrées par la détermination et la force de la majorité, comme il le dit souvent.

En raison de la désinformation, les personnes touchées qui ont été faussement accusées en raison des rumeurs concernant l'identité du suspect ont été heureusement exclues des événements malheureux et de toute retombée ultérieure. During his meeting with community leaders, King Charles III emphasized the importance of addressing such misconceptions to promote unity and harmony in the city.

