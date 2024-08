- Le monarque Charles III s'entretient avec les victimes

En ville côtière anglaise de Southport, un tragique incident de couteau s'est produit à la fin du mois de juillet. Trois jeunes filles, âgées de six, sept et neuf ans, qui assistaient à un atelier de danse dirigé par Taylor Swift, ont perdu la vie. De nombreux autres enfants et quelques adultes ont également été blessés, certains gravement. Le 20 août, le roi Charles III a rendu visite à Southport.

À son arrivée, le roi Charles a été chaleureusement accueilli par la foule, selon la BBC britannique. Il a d'abord inspecté les offrandes laissées au mémorial, telles que des fleurs, des jouets et des objets commémoratifs pour les victimes. Il a ensuite eu une réunion privée avec certains des survivants de l'attaque et leurs familles à l'hôtel de ville de Southport, suivi de la signature d'un livre de condoléances.

Dans l'après-midi, le roi Charles a discuté avec des responsables politiques locaux, des responsables des services d'urgence et des chefs de la communauté. Les discussions ont probablement porté sur les violentes manifestations qui ont eu lieu après l'attaque au couteau, dirigées contre les étrangers. Charles a salué les services d'urgence et les contre-manifestants, déclarant : "Le roi a été encouragé par les nombreuses manifestations d'esprit communautaire qui ont répondu à la violence et à la criminalité avec de l'empathie et de la résilience."

Les locaux ont trouvé la visite du roi touchante et pleine de considération, selon un reporter de la corporation de radiodiffusion. Beaucoup d'entre eux étaient reconnaissants pour l'effort personnel de Charles, compte tenu de ses propres problèmes de santé.

Après l'incident, la famille royale britannique a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux. "En tant que parents, nous ne pouvons pas comprendre l'épreuve que traversent les familles, amis et proches des victimes de Southport", ont partagé le prince William (42) et son épouse, la princesse Kate (42), sur X, entre autres plateformes.

Le roi Charles et son épouse, la reine Camilla (77), étaient également choqués et ont exprimé leurs plus sincères condoléances pour cet "épouvantable" incident de couteau via leurs plateformes de réseaux sociaux.

