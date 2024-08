- Le monarch Python capturé à Glauchau - la recherche du propriétaire en cours

Une personne a découvert un serpent, d'environ un mètre de long, à l'entrée arrière d'une structure à Glauchau. Elle a alerté les autorités, qui ont temporairement déplacé le reptile dans un magasin d'animaux de compagnie dans un contenant, comme mentionné dans un communiqué. Le serpent semble être un python royal noir-brun. Le propriétaire est recherché, et la police de Glauchau demande des informations.

Les pythons royaux sont inoffensifs et sont généralement considérés comme calmes. On les trouve souvent en captivité. Leur couleur est brun-noir avec des taches distinctes de brun clair ou de jaune, et ils sont originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Ils se nourrissent de souris, de rats et d'oiseaux, qu'ils écrasent et étranglent avec leurs anneaux.

Malgré leur taille, les pythons royaux sont généralement dociles envers les humains, ce qui explique pourquoi il a été placé dans un magasin d'animaux de compagnie. During the search for the proprietor, authorities may find that other exotic animals are also being kept at the shop.

