Le moment olympique de la journée: Tara Davis-Woodhall<unk> sur le long chemin du podium

Davis-Woodhall s'est envolée dans les airs jeudi soir pour remporter la médaille d'or au saut en longueur, dominant le concours avec un saut de 7,10 mètres. C'était un moment de joie pour une athlète qui participait à ses seconds Jeux olympiques et qui a dû surmonter de lourdes blessures pour rebâtir sa carrière, notamment deux vertèbres fracturées, une cheville et une hanche cassées.

“Cela a été un très long parcours. J'ai surmonté tant d'obstacles pour en arriver là, et je ne pense pas réaliser maintenant que je suis championne olympique”, a-t-elle déclaré jeudi. “Ça va me frapper quand je reverrai ma famille en dehors de la piste.”

Vendredi au Stade de France, le poids de l'instant l'a finalement rattrapée.

En montant au centre du podium pour recevoir sa médaille d'or, Davis-Woodhall avait l'air incrédule. Elle s'est couvert la bouche avec les mains et ses yeux étaient grands comme des soucoupes.

Elle s'est permis quelques bonds de joie lorsque la médaille lui a été remise et a visiblement lutté pour retenir ses larmes lorsqu'elle a été accrochée autour de son cou.

Elle a salué la foule et levé les poings, alors qu'une vie de préparation aboutissait enfin à une médaille d'or contenant un morceau de la Tour Eiffel.

Et lorsque “The Star-Spangled Banner” a commencé à jouer, tout est devenu trop émotionnel.

Des larmes ont coulé sur les joues de Davis-Woodhall alors qu'elle souriait, savourant l'instant. Les caméras l'ont surprise murmurant quelques mots pour elle-même: “Tu l'as fait”.

C'est le moment que chaque Olympien attend, un rêve qui se réalise sur la plus grande scène possible.

Lorsque l'hymne s'est terminé, Davis-Woodhall a essuyé les larmes de ses yeux et a de nouveau salué la foule, son corps vibrant de joie. Elle s'est ruée vers les tribunes pour montrer sa nouvelle médaille à son mari, Hunter Woodhall, triple médaillé paralympique, et a partagé un autre moment doux qui a rappelé son saut dans les tribunes pour un câlin en larmes après sa victoire jeudi soir.

C'était à mille lieues de Tokyo, où les familles n'étaient pas autorisées à assister aux Jeux et où le stade massif qui accueillait les épreuves d'athlétisme étaitmostly vide. Davis-Woodhall avait terminé sixième à ces Jeux, ne pouvant participer que parce qu'ils avaient été reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, tant ses blessures étaient graves.

Après ces Jeux, elle a connu une période intense de dépression, a-t-elle déclaré.

“Je ne voulais pas être ici. Je ne me voyais pas devenir championne olympique. Après Tokyo, j'étais comme ‘Je ne ferai jamais ça à nouveau’”, a-t-elle déclaré. “Cette année a été différente. J'ai douté de beaucoup de choses. Ma nutrition, j'ai mangé de la viande rouge, et c'est probablement la meilleure chose que j'ai faite.”

Elle a ajouté: “Je ne laisse jamais rien me décourager. J'ai essayé si fort de rester positive cette année, de rester motivée. Cette motivation s'est transformée en manifestation, et la manifestation s'est transformée en réalité, et la réalité est que je suis championne olympique.”

