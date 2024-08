Le moment olympique de la journée: liés à jamais par la gloire de Tokyo, Giancarlo Tamberi et Mutaz Barshim se retrouvent

Les sauteurs en hauteur Mutaz Barshim du Qatar et Gianmarco Tamberi d'Italie ont été les stars d'un moment peut-être le plus emblématique des Jeux de Tokyo, choisissant de renoncer à un sautage pour déterminer la médaille d'or et partageant plutôt le premier prix de leur sport. Leur étreinte fougueuse, suivie des célébrations explosives de Tamberi, est devenue une image marquante d'une édition des Jeux marquée par la pandémie, à laquelle tant de gens ont cherché un signe d'espoir après une longue période d'isolement.

À Paris, ils se sont réunis à nouveau.

Barshim et Tamberi peinaient tous deux à franchir la barre des 2,27 mètres à mesure que les qualifications se terminaient. L'italien venait tout juste d'échouer à sa deuxième tentative lorsque le Qatarien se préparait pour son prochain saut.

Alors qu'il courait vers la barre, Barshim s'est soudain arrêté. Bondissant sur une jambe, il est tombé au sol derrière le coussin, se tordant de douleur.

Le premier à son côté ? Tamberi.

L'italien a réconforté Barshim, qui est presque certainement dans ses derniers Jeux, tandis qu'un membre de l'équipe médicale de Porto Rico accourait également pour apporter son aide. L'italien a étiré la jambe de son compatriote de Tokyo, tentant de soulager la douleur qui parcourait la jambe du trentenaire.

Avec l'aide de son ami et des médecins, Barshim a réussi à se remettre sur pied. À sa troisième et dernière tentative à 2,27 mètres, Barshim l'a franchie pour se qualifier pour la finale de samedi.

« J'espère qu'il ira mieux d'ici samedi », a déclaré Tamberi par la suite. « J'ai besoin de lui sur le terrain. Je dois être en forme moi-même, mais je veux qu'il soit là dans la compétition. »

L'italien n'a pas réussi à franchir la hauteur de 2,27 mètres, mais a tout de même réussi à se qualifier pour les finales. Il est également probable que ce soit ses derniers Jeux.

Le lien que ce duo improbable partage au Stade de France cette année est peu susceptible d'être celui de l'or, mais plutôt celui de la détermination. En plus de l'inquiétude concernant la blessure de Barshim mercredi, Tamberi a dû lutter contre une crise de calculs rénaux pour simplement parvenir à la compétition.

Bien qu'il se sente mieux, l'italien a déclaré qu'il était encore en train de retrouver sa confiance après une période émotionnelle difficile au cours de laquelle il a dû faire face à l'idée que ses Jeux pourraient prendre fin avant même d'avoir commencé.

« Être malade était très difficile. J'ai beaucoup lutté mentalement. J'étais très effrayé à l'idée de perdre cette chance après avoir travaillé si dur. Je ne cache pas que j'ai beaucoup pleuré parce que je ne voulais pas perdre mon moment olympique, mais je suis là maintenant et le passé est le passé », a-t-il déclaré.

« C'était juste quelques heures à l'hôpital. Les médecins m'ont dit de rester la nuit, mais j'ai signé pour sortir parce que je ne voulais pas être à l'hôpital pendant trois jours avant la compétition. J'ai pris un risque, mais tout est une question de risque. Pour autant que je sache, tout est parti, la fièvre et la douleur. »

Maintenant, tous les regards se tournent vers samedi pour witnesser ce qui pourrait être le dernier chapitre olympique de cette amitié sportive.

