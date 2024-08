Le moment olympique de la journée: face aux géants, la plongeuse Andrea Spendolini-Sirieix montre ce qu'est le sport <unk> et la vie <unk>

Les Jeux Olympiques sont peut-être la plus grande scène de tous pour ce théâtre des émotions. Nous admirons les exploits de l'humanité, témoignons de la passion de nos athlètes – car qu'est-ce que le sport sinon un moyen de ressentir la communauté et l'identité. Parfois, however, nous avons un rappel de ce qu'est vraiment le succès – loin de l'or, de l'argent et du bronze.

L'un de ces rappels est survenu mardi au Centre aquatique de Paris, construit pour ces Jeux.

Andrea Spendolini-Sirieix de Grande-Bretagne était entrée mardi dans l'épreuve individuelle du plongeon à 10 mètres avec une médaille de bronze obtenue en plongeon synchronisé à 10 mètres en duo avec Lois Toulson. Cette victoire en médaille, l'une des premières de la Grande-Bretagne en 64 ans avant le week-end dernier en plongeon féminin, avait valu des éloges dans tout son pays et des larmes à Spendolini-Sirieix lors de son interview par l'équipe de la BBC, qui comprenait son père, Fred Sirieix.

Fred Sirieix, qui est apparu sur de nombreux programmes bien connus au Royaume-Uni tout au long de sa carrière, était au Centre aquatique pour regarder Spendolini-Sirieix plonger ces derniers jours.

Il était également en larmes, tout comme sa fille, lorsqu'il l'a aidée à interviewer la nouvelle héroïne britannique après sa victoire en bronze, et il était là pour la voir concourir dans l'épreuve individuelle mardi.

Spendolini-Sirieix était entrée dans la compétition individuelle avec confiance ; après tout, elle avait remporté le bronze et s'était bien tenue face aux deux meilleures plongeuses du monde, Quan Hongchan et Chen Yuxi aux Championnats du monde de 2024 à Doha plus tôt cette année.

Pourtant, au fil de la journée, Quan – que Spendolini-Sirieix appelle sa « mei mei [petite sœur en mandarin] » – et Chen ont performé à un niveau presque surhumain. Le premier plongeon de la championne olympique en titre Quan était littéralement parfait, obtenant des 10 de chaque juge pour la mettre en tête dans la position de médaille d'or qu'elle ne perdrait jamais.

Face à cette pression, Spendolini-Sirieix a bien performé sur son premier plongeon, obtenant le quatrième meilleur score du premier tour, mais ses trois plongeons suivants ont obtenu des scores parmi les plus bas de chaque tour, la faisant descendre à la septième place au classement.

Alors que le duo chinois de superstars – avec lequel la plongeuse britannique s'était mesurée aux championnats du monde – s'envolait toujours plus haut et confirmait sa défense de l'or et de l'argent de Tokyo, Spendolini-Sirieix a montré une dernière démonstration de son talent avec ses 21⁄2 sauts arrière, un tour et demi, piqué, obtenant 81,6 – le même score que Quan.

Bien que la plongeuse de l'équipe GB ait terminé sixième, la résilience de la future médaillée est apparue dans son retour de plongeons décevants pour terminer en beauté.

Et c'est cette résilience que Spendolini-Sirieix a démontrée le plus dans son interview d'après-épreuve avec la BBC, admettant qu'elle était revenue des plus bas pour concourir aux Jeux Olympiques.

« Évidemment, ce n'était pas le résultat que je voulais, mais je ne suis même pas déçue par la compétition. Je veux dire, les filles ont plongé incroyablement, elles ont plongé mieux que moi aujourd'hui et c'est parce qu'elles travaillent vraiment dur. Alors ouais, comme vous l'avez dit, ce n'était pas meant to be », a-t-elle déclaré, les larmes coulant sur ses joues.

« Je ne suis même pas... je ne suis pas en train d'essayer d'être macho, je ne suis pas déçue de ma performance. Il y a trois ans, je ne voulais même pas être en vie, alors pour dire... que je suis heureuse d'être en vie et de respirer, et d'avoir ma famille pour me soutenir. »

Plus tôt, après la publication des résultats, l'adolescente s'est précipitée dans les gradins pour monter sur une chaise et étreindre sa mère dans les gradins, écoutant les mots qui comptent le plus.

« Ma mère était comme, 'Juste continue à sourire. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes ici pour te voir.' Et à la fin de la journée, c'est tout ce que je peux demander », a déclaré Spendolini-Sirieix.

« Je suis si heureuse d'être ici, d'être aux Jeux Olympiques. Ça a été une année vraiment longue, et ça ne retire rien à mes accomplissements cette année et à mon absence d'une médaille ne change pas qui je suis, alors ouais, je pense que c'était juste la manière de Dieu de dire, 'Nous avons encore beaucoup à faire.' »

Face aux deux géants et à une performance en dessous de son habituel niveau mondial, Spendolini-Sirieix a incarné ce que les Jeux Olympiques et la vie sont faits : la lutte pour s'améliorer, se relever face à l'adversité et la résilience pour avancer avec « encore beaucoup à faire ».

