- "Le moment le plus émouvant à ce jour" montre Werner Hansch faire pleurer des lions

Depuis le lancement de "La Tanière du Prédateur" le 19 août 2014, environ 400 accords ont été conclus, représentant un investissement total d'environ 50 millions d'euros. Alors que la plupart des produits tombent rapidement dans l'oubli, l'émission a incontestablement donné un petit coup de pouce aux timelines économique et télévisuelle. Les véritables stars de l'émission ont toujours été les investisseurs, pas les entrepreneurs qui quémandent du capital - ou peut-être pas. Leur badinage et leur jargon commercial comique ainsi que leur conversation financière spirituelle constituent l'essence de "DHDL".

Judith Williams, la première "Prédatrice", a ouvert la saison avec une déclaration prolifique. Après une année d'absence, elle est revenue à son siège de jurée. Elle a félicité la créatrice de "Nayca", un coussin chauffant en forme de cœur conçu pour soulager les douleurs menstruelles, en déclarant : "Il faut du contenu qui a un impact, et quelqu'un qui sait de quoi il parle." La créatrice, diplômée en ingénierie aéronautique, est restée imperturbable. Elle avait précédemment présenté des simulateurs de crampes menstruelles aux investisseurs, offrant aux hommes un aperçu de ce que vivent 15 millions de femmes allemandes chaque mois. Tillmann Schulz a grimacé de douleur, Carsten Maschmeyer est resté impassible, mais il est probable que les électrodes n'avaient pas été correctement connectées. Quoi qu'il en soit, elle est repartie avec le contrat - ainsi que Janna Ensthaler, qui a loué la "maîtrise technique et commerciale" de l'entrepreneure.

Cette saison, "La Tanière du Prédateur" a présenté des plats prêts à manger sans culpabilité. Le duo a presque décroché un contrat avec "ratzfatz", mais cette fois, Tillmann Schulz et Nils Glagau avaient de meilleurs arguments. Leur proposition : des plats surgelés bio spécifiquement conçus pour les enfants. Leur marché cible : les familles à double revenus qui manquent de temps ou d'envie de cuisiner, mais qui souhaitent offrir à leurs enfants plus que des bâtonnets de poisson et des nuggets de poulet. Les plats sont exempts de conservateurs, de sucre ajouté et ont un sel minimal. Le trio s'est vanté qu'il y avait "une abondance de légumes cachés dans la sauce tomate" que les enfants évitent habituellement.

"Ratzfatz" a finalement conclu un accord avec "topfi", un "marché conclu" plutôt inhabituel. Le couple fondateur avait besoin de seulement 50 secondes pour pitcher leur support de couvercle de casserole, conçu pour prévenir les brûlures causées par l'eau condensée. "M. Royal" est intervenu juste avant trois minutes ("Je suis le lion parfait pour ce sujet") et a investi 100 000 euros dans l'entreprise de couvercles solides. Une femme suisse est entrée dans la "tanière" avec une mission très secrète. Ses écharpes en soie autoproduites sous la marque "VUP" (très uniques personnes) visent à remplacer la cravate en tant qu'uniforme corporatif. Elle a déclaré dramatiquement : "C'est ma mission de vie." Les investisseurs ont respectueusement décliné sa rébellion, et Dagmar Wöhrl a même supplié la femme suisse déterminée ("Je ne sortirai pas d'ici sans contrat"). "Vous nous submergez de votre enthousiasme !"

Werner Hansch a confessé son addiction au jeu.

Les émotions ont atteint leur apogée vers la fin. Werner Hansch est monté sur scène. À 86 ans, il était autrefois un journaliste sportif allemand bien connu et a sombré dans une addiction au jeu à la fin de la soixantaine. Il a perdu 600 000 euros aux courses de chevaux, perdant tout : sa maison, son amour et sa situation financière. D'une voix tremblante et brisée, Hansch a raconté son histoire et a présenté "Zockerhelden", une plateforme qu'il a créée avec son partenaire commercial pour aider les addicts au jeu à récupérer de l'argent auprès des fournisseurs. De nombreux casinos en ligne et fournisseurs de paris sportifs fonctionnaient sans licences valides jusqu'à récemment en 2022. Carsten Maschmeyer s'est impliqué ("J'étais accro aux pilules, maintenant je suis accro aux marchés") et a amené Dagmar Wöhrl dans l'équipe. Judith Williams a commenté : "C'était le moment le plus émouvant de l'histoire de l'émission."

