Atteindre la première place après une absence de deux ans. - Le mois de juillet a été marqué par une forte augmentation des demandes de prêts à la construction de la part des consommateurs.

En Allemagne, les particuliers et les travailleurs indépendants ont demandé un nombre équivalent d'approbations de prêts immobiliers en juillet qu'au cours des deux dernières années. Les banques allemandes ont enregistré une nouvelle activité de 19,5 milliards d'euros avec les clients privés et les travailleurs indépendants, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre n'avait pas été atteint depuis juillet 2022, selon une analyse de Barkow Consulting utilisant des données de la Banque centrale européenne. En juin, la nouvelle activité dans le prêt immobilier avait déjà montré des signes de reprise, augmentant de 17 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 16,3 milliards d'euros.

Le marché du financement hypothécaire en pleine forme semble être le résultat de loyers en hausse et d'une récente baisse des taux d'intérêt, conclut Peter Barkow, directeur général de Barkow Consulting. "La reprise est en cours." Jusqu'à présent cette année, la nouvelle activité a dépassé 112 milliards d'euros, en hausse de presque 18 % par rapport à l'année précédente. Les taux d'intérêt pour les prêts à 10 ans ont de nouveau baissé, actuellement en dessous de 3,5 % après avoir atteint un pic de 4,2 % au dernier trimestre de 2023, selon Barkow.

Récupération après une forte baisse

L'activité nouvelle avec le financement hypothécaire privé avait connu une croissance florissante jusqu'au printemps 2022, atteignant un volume mensuel de plus de 32 milliards d'euros au sommet. Cependant, une augmentation significative des taux d'intérêt a mis fin à cette croissance. Cela a rendu les prêts immobiliers plus coûteux après une période prolongée de taux d'intérêt bas. De plus, les coûts de construction en hausse ont conduit de nombreux projets de construction ou d'achat de logements à être abandonnés. En 2023, l'activité nouvelle dans le financement hypothécaire a chuté à 161 milliards d'euros, en baisse de 37 % par rapport à 2022, selon les données de Barkow Consulting.

Récemment, l'Association des banques allemandes Pfandbrief (VDP), qui représente les principaux prêteurs hypothécaires en Allemagne, a également rapporté une augmentation de l'activité de prêt. Ils ont enregistré la plus grande nouvelle activité de prêts hypothécaires depuis le troisième trimestre de 2022, stimulée par une demande plus élevée de financement immobilier. Cela suggère que les indices d'une fin de la crise du logement se renforcent. Récemment, le VDP a rapporté une stabilisation des prix de l'immobilier pour le deuxième trimestre.

Malgré la récente augmentation des approbations de prêts immobiliers et de la nouvelle activité dans le prêt immobilier, les particuliers en Allemagne continuent de lutter pour obtenir des prêts de construction en raison des coûts de construction en hausse. En réponse à ce défi, certaines banques ont commencé à offrir des produits de prêt de construction spécialisés avec des modalités de remboursement flexibles pour soutenir les constructeurs de logements.

