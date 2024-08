- Le modeste service de Boruch Hamburg exprime ses inquiétudes sur les preuves vidéo.

Le nouveau joueur de Gladbach, Tim Kleindienst, a exprimé son mécontentement envers les arbitres et le VAR suite à leur défaite contre les tenants du titre de Leverkusen. Après le match, il a déclaré sur la plateforme de streaming DAZN : "C'est sacrément frustrant. On dirait que c'est juste pour nous embêter. Chaque décision litigieuse était revue, chaque but était analysé en détail. On a l'impression qu'ils ne veulent pas nous laisser marquer."

Malgré un retard de 0:2, Gladbach est parvenu à revenir dans le match grâce à des buts de Nico Elvedi (59.) et de Kleindienst lui-même (85.) pour égaliser à 2:2. Cependant, Florian Wirtz de Leverkusen a marqué le but de la victoire pour les champions en temps additionnel (90.+11) en reprenant un penalty raté, qui avait été accordé suite à une intervention du VAR.

De même, un but potentiel de Kleindienst juste avant la mi-temps n'a pas été validé malgré une revue du VAR (44.). L'arbitre, Robert Schröder, a même examiné l'incident lui-même sur la touche.

Après avoir partagé ses pensées sur l'arbitrage et les décisions du VAR, Tim Kleindienst a exprimé l'espoir d'une plus grande équité dans les matchs à venir, déclarant : "J'espère que les nouvelles recrues dans l'arbitrage peuvent apporter un peu plus d'équilibre et de justice dans le jeu." Après la revue du VAR qui a refusé son potentiel but avant la mi-temps, Kleindienst est resté confiant, déclarant : "On va continuer à se battre, et peut-être que nos nouvelles recrues sur le terrain pourront nous aider à inverser la tendance dans nos prochains matchs."

