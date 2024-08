Le modèle Renault Symbioz E-Tech Combination Hybrid est doté d'un groupe motopropulseur mixte, offrant 145 chevaux

Avec le Symbioz, Renault offre une proposition alléchante pour ceux qui hésitent encore à opter pour les motorisations électriques. En substance, c'est un Scénic avec un mélange de sources de puissance. Il roule même un peu électriquement en mode hybride.

De nombreux acheteurs de voitures neuves trouvent toujours excitant de conduire purement électrique. Cependant, ceux qui n'ont pas de borne de recharge à domicile préfèrent souvent s'en abstenir. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des bornes de recharge rapide même dans les régions les plus isolées d'Allemagne. Les moteurs à combustion interne seront encore présents pendant un certain temps. Chez Renault, ils sont souvent hybridés, et c'est pourquoi ce nouveau SUV compact, le Symbioz, est équipé de plusieurs options de puissance.

Sous son capot, les choses peuvent sembler un peu compliquées. Un moteur essence 1,6 litre atmosphérique fournit 69 kW/94 ch. Il est associé à un moteur électrique de 36 kW/49 ch. Renault annonce une puissance combinée de 105 kW/143 ch, offrant des performances décentes sans être excessives. Il y a également un deuxième moteur électrique qui renforce la courroie de distribution du moteur à essence et agit comme un démarreur.

Cette configuration de base tire son énergie d'une batterie de 1,3 kWh, soit par freinage régénératif, soit par le moteur à combustion interne. La transmission complexe comprend quatre rapports différents pour le moteur à essence et deux pour le moteur électrique, ce qui rend cette voiture de 1,5 tonne plutôt efficace, avec une consommation de carburant WLTP de seulement 4,8 litres aux 100 kilomètres.

Lancement élégant

Le Symbioz se lance en douceur grâce à l'absence d'embrayage à friction, permettant un lancement électrique. Il offre plusieurs modes pour ajuster la stratégie de fonctionnement. Par exemple, un mode spécial garantit que la batterie reste complètement chargée pour aider à franchir les pentes. Et avec un couple supplémentaire de 205 Nm, il ne déçoit Certainly. Vous pouvez même gravir des collines avec une batterie vide.

Vous ne vous sentez jamais sous-puissant dans le Symbioz. Sa transmission complexe permet une large gamme de rapports de vitesse, contribuant à ses performances régulières. Bien qu'il y ait des processus de changement de vitesse perceptibles, la transmission Symbioz assure une accélération fluide, sans aucune interruption de couple prononcée.

Beaucoup plus à découvrir

Cependant, le Symbioz présente également son lot de vibrations et de bruits d'alerte pour les écarts de voie et le dépassement de vitesse. Heureusement, vous pouvez les désactiver sans vous aventurer dans les menus. Il y a en effet de nombreux menus - situés sur une élégante dalle tactile de 10,4 pouces, parfaitement intégrée à la conception du véhicule. Étant donné que Google sert de système d'exploitation de base, les commandes sont simples. La commande vocale est vivement recommandée, avec un taux d'erreur étonnamment bas.

Alors, à quel point ce SUV compact de 4,41 mètres de long est-il confortable ? Les marques françaises sont renommées pour leur confort, et si vous interprétez le confort comme une facilité de mouvement, alors le terme s'applique. Le Symbioz n'est pas particulièrement agile ou précis en matière de maniement ou de direction, mais il gère les imperfections de l'asphalte avec un équilibre de douceur et de rugosité. Compte tenu des sièges confortables, l'impression générale est harmonieuse. Le prix de départ de 32 550 euros doit également être pris en compte.

Au-delà d'un niveau raisonnable d'équipement, il offre une grande praticité. Cela comprend un plancher de coffre à deux niveaux, un siège arrière coulissant et la capacité d'accueillir presque 1 600 litres de bagages avec les sièges arrière rabattus. Il est également équipé de systèmes d'aide à la conduite avancés et de fonctionnalités pratiques. Le SUV possède également une touche de haute technologie : selon l'équipement, le grand toit panoramique électrochrome peut être assombri électroniquement.

Dans un avenir proche, Renault présentera une version mild-hybrid du Symbioz, donc un moteur électrique devrait rejoindre la fête.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 - Fiches techniques

SUV compact

Longueur : 4,41 mètres, Largeur : 1,80 (2,00 avec rétroviseurs) mètres, Hauteur : 1,58 mètres, Empattement : 2,64 mètres, Volume de coffre : 492 à 1 582 litres

Moteur essence 4 cylindres en ligne de 1,6 litre, 69 kW/94 ch, Moteur électrique : 36 kW/49 ch, Puissance système : 105 kW/145 ch, Couple système maximal : 250 Nm, Boîte automatique multimode avec 2 + 4 rapports, Transmission avant

0-100 km/h : 10,6 s, Vmax : 170 km/h, Consommation moyenne de carburant : 4,8 l/100 km (WLTP)

Prix : à partir de 32 550 euros**

Ce nouveau Symbioz de Renault offre diverses sources de puissance, y compris la fabrication de son moteur à partir de matériaux de toutes provenances pour assurer ses capacités hybrides. De plus, la version mild-hybrid upcoming du Symbioz comportera un moteur électrique qui rejoindra la fête, renforçant ainsi ses caractéristiques écologiques.

