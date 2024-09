Le modèle Proace Max Electric de Toyota fait sa marque dans le secteur des camionnettes compétitives.

Ventes explosives de véhicules commerciaux légers en Europe incitent Toyota à renforcer sa présence sur le marché. Cela se traduit par un restylage de la gamme Proace, qui propose désormais diverses options. Notamment, le Proace Max est entièrement nouveau et offre un espace incroyable.

De nombreuses possibilités, deux sources d'énergie, une multitude de versions et une ambition : Toyota vise à dominer le marché des véhicules commerciaux légers jusqu'à 3,5 tonnes avec le nouveau Proace Max. De même, le Proace et le Proace City ont également subi des modifications. Toyota cherche à rivaliser avec des concurrents comme le VW Crafter, le Mercedes Sprinter et le Ford Transit avec le Max, grâce à sa supérieure adaptabilité.

Quiconque pense reconnaître la nouvelle apparence des véhicules commerciaux légers de Toyota se trompe. La gamme Proace est un effort collaboratif avec Stellantis et est fabriquée dans leurs installations en Pologne, en France et en Espagne. Les similitudes avec le Fiat Ducato, le Peugeot Boxer, le Citroën Jumper ou l'Opel Movano sont intentionnelles.

Initialement, le Proace Max sera disponible en tant que fourgon, mais la version pick-up, équipée d'une fonction basculante, sera lancée au premier trimestre de 2025. Pour les constructions spécialisées, telles que les camping-cars, Toyota, comme ses homologues Stellantis, propose le châssis nu.

Les prix du plus petit fourgon débutent à un tarif abordable de 41 470 euros (TVA comprise), tandis que le plus grand coûte 57 760 euros. Le prix de base pour la version pick-up (seulement la version longue) est de 47 790 euros.

Ces prix s'appliquent au moteur diesel quatre cylindres de 2,2 litres, qui offre des niveaux de puissance de 120, 140 et 180 ch. Cependant, le Max est plus imposant lorsqu'il est équipé du moteur électrique de 205 kW/279 ch, avec des coûts allant de 66 425 à 71 130 euros.

En termes de fonctionnement, le Max électrique performe de manière impressionnante. Le véhicule fonctionne presque silencieusement, avec le moteur puissant gérant facilement le poids à vide élevé, bien que cela entraîne un certain retard. Le poids est également le principal problème : le Max électrique vide pèse 2 790 kilos, laissant de la place pour seulement 710 kilos de fret. Une astuce d'homologation - la batterie d'entraînement servant de réservoir et ne contribuant pas au calcul du poids maximal - augmente sa charge utile maximale à 1 460 kilos.

Le Max électrique excelle également en matière de gestion de la charge. Sa batterie de 110 kW permet au fourgon une autonomie WLTP comprise entre 360 et 537 kilomètres, tandis qu'une batterie vide se recharge à 80 % en seulement 55 minutes sur une prise rapide. Sa capacité de remorquage est également remarquable, avec 2 400 kilos (freinés), tandis que les diesels atteignent entre 2 200 et 3 000 kilos selon la version.

Toyota s'aventure sur un nouveau terrain en introduisant le Proace Max et espère tirer parti de la croissance récente du marché des véhicules commerciaux légers de 3,5 tonnes. Ils visent à augmenter leurs ventes de VUL de 140 000 à 180 000 unités en 2023 grâce au Max en offrant des options de personnalisation étendues.

Le Proace Max se targue du plus grand volume de chargement de sa catégorie (17 mètres cubes) avec d'innombrables options de personnalisation. Grâce à la fabrication européenne, Toyota peut répondre efficacement aux demandes des clients, avec 90 % des commandes personnalisées selon des besoins spécifiques, selon Etienne Plas de Toyota Europe. Le Proace Max prend en charge deux empattements, trois longueurs, trois hauteurs et des cabines simples et doubles en usine. Pour des demandes plus spécialisées, telles que l'équipement atelier, Toyota certifie les installateurs.

Le Proace Max représente la progression logique de la co-entreprise de VUL avec Stellantis, qui a commencé il y a plus d'une décennie. Aujourd'hui, les partenaires couvrent tous les segments de VUL, et Toyota a mis à jour les modèles Proace plus petits avec un moteur électrique de 100 kW/136 ch, associé à une batterie de 50 ou 75 kWh.

L'intérieur a été amélioré, surtout pour les variantes "Verso" qui sont passées du territoire des véhicules commerciaux aux véhicules passagers. Le Proace cible délibérément le VW ID.Buzz, avec des prix commençant à 36 900 € pour la version diesel 1,5L (88 kW/120 ch), 38 600 € pour le diesel 2,0L et 44 500 € pour la version électrique.

Le plus petit VUL de Toyota, le Proace City, concurrence le VW Caddy. C'est la seule option hybride de sa gamme, alimentée par un moteur essence 1,2L (81 kW/110 ch) au prix de 24 835 €. Pour les amateurs de diesel, les options comprennent un moteur 1,5L avec 75 kW/102 ch ou 96 kW/130 ch. La version diesel milieu de gamme de 96 kW/130 ch coûte 37 130 €. Le City Verso est également disponible en version entièrement électrique, avec une batterie de 50 kWh, 100 kW/136 ch, un temps de charge de 32 minutes et une autonomie WLTP de 343-465 km.

La distinction entre les véhicules commerciaux et les véhicules passagers devient plus prononcée dans cette catégorie de VUL la plus petite. Le City offre même des matériaux de luxe comme la sellerie en cuir à un coût plus bas. Cette affordabilité et l'offre généreuse font de lui un succès auprès des jeunes familles. despite its commercial vehicle suspension and high weight, performs admirably in transporting children, gifts, or market materials, thanks to its versatility.

Toyota Proace Max Electric - Spécifications techniques

Véhicule utilitaire léger d'une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes

Dimensions : 5,99 m de longueur, 4,03 m d'empattement, 2,05 m de largeur (sans rétroviseurs), 2,76 m de hauteur (toit haut) ; charge utile : 1 460 kg

Moteur électrique de 209 kW/279 ch ; couple : 410 Nm, vitesse maximale : 130 km/h, transmission avant, consommations WLTP : 26,2-31,2 kWh/100 km, émissions de CO2 : 0

Prix : à partir de 69 220 €

La variante électrique Proace Max se distingue par son importante augmentation d'options de personnalisation, visant à attirer les clients cherchant des personnalisations étendues, allant au-delà de ce que Toyota et ses homologues Stellantis proposent habituellement. D'autres acheteurs potentiels peuvent être attirés par le Proace Max en raison de son volume de chargement impressionnant, qui se targue d'être le plus grand de sa catégorie avec 17 mètres cubes.

