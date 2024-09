Le modèle le plus haut de l'Apple Watch détient le trône à la position 10.

L'Apple Watch 10 n'est peut-être pas entièrement nouvelle, mais ses ajustements notables la distinguent, allant même jusqu'à faire paraître l'Ultra plus ancienne.

Il y a environ une décennie, Apple a lancé sa première montre, qui est arrivée en magasin plus tard au printemps. L'édition anniversaire était très attendue, mais l'Apple Watch 10 n'a pas atteint les attentes généralisées. Cependant, elle offre une excellente valeur pour l'argent et surpasse l'Ultra dans certains domaines, malgré son prix élevé.

Apple a choisi de conserver le design après dix ans, donnant ainsi à la dixième génération un aspect quasi identique à la première de près. Même la variante de 42 millimètres est de retour, bien qu'elle soit limitée au côté du boîtier le plus long. Auparavant, l'écran ne mesurait que 1,5 pouce, tandis que l'Apple Watch 10 se targue d'un écran presque 1,8 pouce.

Un écran plus grand que l'Ultra 2

Initialement, la variante de 42 mm était l'option de taille la plus grande, la variante plus petite ne mesurant que 38 mm. Ce changement a commencé avec la Series 3, qui proposait des tailles de 40 et 44 mm, suivi de l'Apple Watch 7 qui proposait des modèles de 41 et 45 mm. En revanche, l'Apple Watch 10 est disponible en variante de 42 mm et en boîtier de 46 mm.

Cependant, l'Apple Watch 10 n'est pas le modèle le plus grand disponible, l'Ultra se targuant d'une taille de 49 mm. Toutefois, la nouvelle montre présente une lunette d'affichage plus étroite, offrant un panneau de 1,96 pouce dans un boîtier considérablement plus petit. L'écran de l'Ultra 2 mesure 1,92 pouce, tandis que celui de l'Apple Watch 9 ne mesure que 1,9 pouce. L'Apple Watch 10 présente également une épaisseur de 9,7 mm, réduisant ainsi sa taille de 1 mm et la rendant jusqu'à 10 g plus légère selon le modèle.

Élégant et "extremement" lisible

Malgré le plus grand écran Apple Watch à ce jour, le dispositif de test de 46 mm de ntv.de ne semble pas du tout volumineux au poignet. L'écran de la 10ème peut également devenir plus lumineux et reste facilement lisible depuis un angle extrême sans perte significative. Le verre de protection de l'écran s'étend maintenant plus loin dans le cadre, et les coins du boîtier sont devenus plus ronds, offrant de petits plaisirs visuels.

Une nouvelle option de boîtier en titane est proposée, disponible pour à la fois la Watch 10 et l'Ultra 2. Dans cette variante, l'écran est protégé par du verre saphir, tandis que les alternatives en aluminium plus abordables utilisent du verre Ion-X.

Adapté à la plongée en apnée

Une amélioration mineure pour la plupart des utilisateurs est l'introduction d'un nouveau haut-parleur conçu pour la lecture de médias. La qualité audio est suffisante pour les podcasts ou les livres audio si vous n'avez pas votre iPhone ou vos AirPods. Lors des appels téléphoniques, vous serez également mieux entendu grâce à un nouveau microphone équipé d'une isolation vocale.

Apple a intégré les fonctionnalités de l'Ultra 2 dans la Watch 10, telles que l'affichage automatique de la profondeur et de la température de l'eau lorsqu'elle est immergée. Cependant, la 10ème est seulement étanche jusqu'à six mètres, tandis que l'Ultra 2 peut atteindre une profondeur de 40 mètres. Par conséquent, la 10ème peut ne pas convenir aux plongeurs en profondeur, mais elle est adaptée aux pratiquants de la plongée en apnée.

Nouvelle puce, même autonomie

Au premier abord, la nouvelle puce S10 peut sembler impressionnante, mais en pratique, il n'y a peu de différence notable. Cela s'applique également à l'autonomie de la batterie, qui devrait s'améliorer avec le processeur plus efficace et l'écran LTPO 3. Cependant, le nouveau modèle offre une durée de fonctionnement d'environ 18 heures, similaire à son prédécesseur. L'Ultra 2 plus épaisse peut tenir deux fois plus longtemps, mais elle nécessite environ 60 minutes de temps de chargement supplémentaire pour atteindre 80 % par rapport à la Watch 10, qui prend 45 minutes.

Une nouvelle fonctionnalité majeure de la série 10 est la détection de l'apnée du sommeil, qui est également disponible sur l'Ultra 2 et la Watch 9 avec watchOS 11. Cependant, cette fonctionnalité ne distingue pas l'Apple Watch 10 en tant que point de vente unique.

Conclusion

L'Apple Watch 10 n'est pas une raison convaincante pour que les propriétaires d'Apple Watch existants升级 s'ils sont satisfaits de leur appareil actuel. Les changements sont mineurs. Cependant, ceux qui cherchent une nouvelle montre ou envisagent d'acheter leur première Apple Watch trouveront un appareil capable de presque égaler les capacités de l'Ultra 2, avec un écran plus grand et à un prix plus bas.

L'Apple Watch 10 conserve le même design que la première Apple Watch, donnant ainsi à sa dixième génération un aspect quasi identique à la première de près. Malgré son prix élevé, l'Apple Watch 10 offre une excellente valeur pour l'argent et surpasse l'Ultra dans certains domaines, y compris un écran plus grand que l'Ultra 2.

Lire aussi: