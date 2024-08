Le modèle hybride E-Tech Symbioz 145 de Renault comprend un mélange de sources d'alimentation, avec:

Pour ceux qui n'ont pas encore adopté les motorisations électriques, Renault présente le Symbioz comme une offre attrayante. En substance, c'est une Scenic revisitée avec un mélange de moteurs offrant à la fois une conduite électrique et hybride. De nombreux acheteurs potentiels, en particulier ceux qui n'ont pas d'installations de recharge à domicile, se détournent souvent des véhicules électriques purs. Mais ne vous inquiétez pas, l'Allemagne dispose d'une abondance de stations de recharge rapide, même dans ses régions les plus isolées. Les moteurs à combustion interne continueront de prédominer pendant encore quelques années, et Renault est plus qu'heureux de répondre à cette demande avec des hybrides.

En soulevant le capot du Symbioz, on découvre un système complexe. Un moteur à essence 1.6 litres 4 cylindres, produisant 69 kW/94 ch, agit comme source d'énergie principale. Il est associé à un moteur électrique produisant 36 kW/49 ch. Renault annonce une puissance combinée de 105 kW/143 ch, garantissant des performances satisfaisantes (0-100 km/h en 10,6 secondes). Il y a également un moteur électrique supplémentaire qui assiste le moteur à essence et fonctionne comme un démarreur.

Le moteur électrique principal tire son énergie d'une batterie de 1,3 kWh, rechargeable par freinage régénératif ou par le moteur à essence lui-même. Un système de transmission sophistiqué, comprenant quatre rapports du moteur à essence et deux rapports du moteur électrique, gère ce processus complexe. despite la complexité, le véhicule de 1,5 tonne atteint une consommation de carburant impressionnante, avec une moyenne WLTP de 4,8 litres aux 100 kilomètres.

Initiation électrique

L'une des caractéristiques les plus douces du Symbioz est son initiation électrique. Grâce à l'absence d'embrayage à friction, le démarrage est purement électrique. Plusieurs modes de fonctionnement régulent le comportement du véhicule. Par exemple, un mode garantit que la batterie reste entièrement chargée, offrant une puissance supplémentaire pour les montées en pente. Et les 205 Nm de couple supplémentaires sont un coup de pouce significatif. Cependant, même avec une batterie vide, le Symbioz gravit chaque colline avec aisance.

En fin de compte, le Symbioz ne donne pas l'impression d'être sous-motorisé. Sa distribution de transmission complexe offre une large gamme de rapports, lissant l'accélération. Bien que les processus de changement de vitesse ne puissent être ignorés, ils sont subtils et n'entravent pas l'accélération rapide depuis n'importe quelle situation. Le groupe motopropulseur du Symbioz refuse de succomber à des interruptions de couple importantes.

Surcharge de menus

Cependant, le Symbioz n'est pas exempt de défauts. Il est victime de vibrations et de sons d'alerte pour les écarts de voie et la vitesse excessive. Heureusement, ces derniers peuvent être désactivés sans s'aventurer dans les profondeurs des paramètres. Quoi qu'il en soit, le menu est vaste, affiché sur un écran tactile de 10,4 pouces proéminent. Google fait office de système d'exploitation, garantissant un fonctionnement intuitif. La commande vocale est également proposée, avec un nombre limité de faux positifs.

La question qui reste en suspens est la suivante : le Symbioz est-il confortable ? Les véhicules français excellent généralement dans ce domaine, et le Symbioz ne fait pas exception. Si l'on définit le confort comme la facilité d'accélération, alors le terme s'applique. Le Symbioz n'est pas particulièrement agile ou précis en matière de maniement ou de direction, mais il ne bondit pas non plus sur les irrégularités de l'asphalte. Compte tenu des sièges plutôt confortables et du prix compétitif, le Symbioz trouve un équilibre.

Praticité et haute technologie

De plus, le Symbioz offre un degré raisonnable d'équipement et de praticité. Cela comprend un plancher de coffre à deux niveaux, une banquette arrière coulissante et une capacité de coffre substantielle de presque 1600 litres avec les sièges arrière rabattus. Le SUV offre une gamme de systèmes d'aide à la conduite et de fonctionnalités pratiques, avec une touche de modernité grâce à un toit panoramique électrochrome. Renault prévoit de sortir une version mild-hybrid du Symbioz l'année prochaine, suggérant qu'un moteur électrique fait partie de son avenir.

Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 - Fiches techniques

SUV compact

Longueur : 4,41 mètres, Largeur : 1,80 (2,00 avec rétroviseurs) mètres, Hauteur : 1,58 mètres, Empattement : 2,64 mètres, Volume de coffre : 492 à 1582 litres

Moteur à essence 1,6 litres 4 cylindres, 69 kW/94 ch, Moteur électrique : 36 kW/49 ch, Puissance système : 105 kW/145 ch, Couple système maximal : 250 Nm, Boîte automatique multimode avec 2 + 4 rapports, Transmission avant

0-100 km/h : 10,6 s, Vmax : 170 km/h, Consommation moyenne : 4,8 l/100 km (WLTP)

Prix : à partir de 32 550 euros**

Au cours de la conduite, le moteur à essence et les moteurs électriques travaillent harmonieusement, offrant une puissance combinée de 105 kW/145 ch. Les autres véhicules sur la route peuvent avoir du mal à suivre l'accélération rapide et l'économie de carburant impressionnante du Symbioz.

Lorsqu'on traverse l'Allemagne, les conducteurs peuvent facilement recharger la batterie du Symbioz dans l'une des nombreuses stations de recharge rapide, rendant les véhicules électriques purs viables pour ceux qui n'ont pas d'installations de recharge à domicile.

Lire aussi: