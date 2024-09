Le modèle Hilux emblématique de Toyota est prêt à introduire une variante hybride en Europe.

Même un camion diesel comme le Toyota Hilux va rejoindre la révolution électrique à l'avenir. Mais la transition commence modestement.

Toyota prévoit d'introduire le Hilux Hybrid d'ici la fin de 2023, ainsi que diverses mises à jour pour la série de pick-up en Europe d'ici début 2025. La version hybride sera uniquement disponible avec la double cabine d'environ 5,3 mètres de long.

Un moteur diesel de 2,8 litres associé à une transmission automatique à 6 vitesses, renforcé par un générateur de démarrage à 48 volts, sert de moteur. Cela entraîne un moteur-générateur électrique qui à son tour charge la batterie hybride et renforce le moteur diesel avec jusqu'à 12 kW de puissance et 65 Nm de couple pendant l'accélération. Une batterie lithium-ion d'une capacité d'environ 2 kWh et pesant environ 8 kilogrammes, cachée sous la banquette arrière, fournit l'énergie.

Malgré l'E-boost, Toyota ne reconnaît que la puissance diesel de 150 kW/204 ch. Cependant, l'entraînement électrique supplémentaire devrait également améliorer la dynamique de conduite. Outre l'amélioration de l'efficacité carburant, la technologie hybride légère devrait également fournir des changements de charge plus doux, un frein moteur plus fort et une fonction d'arrêt-démarrage plus efficace. L'affichage du tableau de bord présente un mode qui affiche le flux de puissance électrique dans le système de conduite.

Six modes de conduite, fonctionnalités d'assistance améliorées

Avec l'hybride, Toyota introduit également le système Multi-Terrain-Select pour la série. Cela permet au conducteur de sélectionner entre six modes de conduite, améliorant la traction, la maniabilité et la stabilité dans diverses conditions de conduite.

De plus, la portée des systèmes d'assistance a été étendue. Le système de prévention de collision peut maintenant réagir la nuit et aux piétons tournant sur la route, tandis que le régulateur de vitesse s'ajuste en fonction des limitations de vitesse. Un feu de route dynamique, s'adaptant automatiquement à la situation, est également une nouvelle fonctionnalité.

Le Hilux mis à jour sera équipé d'un système audio JBL et de fonctions de connectivité supplémentaires pour le système d'infodivertissement. Apple CarPlay sera disponible sans fil à l'avenir, tandis qu'Android Auto restera câblé. Les fonctions du véhicule peuvent être contrôlées à distance via une application.

Toyota n'a pas encore publié les prix de l'hybride, qui sont prévus dépasser 50 000 euros en Allemagne.

